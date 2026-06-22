El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, y el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, protagonizaron un intercambio de mensajes en plataformas digitales que generó reacciones en el entorno político.

Federico Gutiérrez, Daniel Quintero y el gobernador Andrés Rendón tuvieron tremenda disputa en redes

Su debate público se originó tras el análisis realizado por diversos líderes de opinión sobre las primeras declaraciones del mandatario electo luego de su victoria en la segunda vuelta presidencial.

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Origen del debate en redes sociales

La discusión inició luego de que el periodista y columnista Daniel Samper Ospina publicara una evaluación sobre el discurso del nuevo jefe de Estado, quien, al referirse a los votantes de su competidor de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, manifestó que gobernaría para la totalidad de la ciudadanía.

Conciliador el discurso de Abelardo, buen inicio: no reconoce vencedores ni vencidos; dice que quienes no votaron por él tienen los mismos derechos de los que sí y ofrece garantías a la oposición: por fortuna diferente al del candidato... — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) June 22, 2026

Frente a este pronunciamiento, el comunicador señaló que el mensaje mostraba una postura conciliadora al ofrecer garantías de participación a los sectores de la oposición.

Este análisis del periodista no fue bien recibidopor Quintero Calle, quien reaccionó con un cuestionamiento directo hacia el analista a través de su cuenta oficial.

Daniel Samper nuevo jefe de prensa de Abelardo de la Espriella. Felicitaciones. https://t.co/YFVl2P4r48 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) June 22, 2026

El exalcalde de Medellín manifestó de manera pública: “Daniel Samper, nuevo jefe de prensa de Abelardo De La Espriella. Felicitaciones”, vinculando de esta forma la postura del comunicador con el equipo del gobierno entrante.

Réplica del presidente electo y postura de la oposición

La respuesta del mandatario electo se presentó de manera inmediata mediante un mensaje directo dirigido al actual funcionario técnico del sector salud.

Hasta el 7 de agosto trabajas. https://t.co/LTzsMs1kQp pic.twitter.com/bznsuIyNxf — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) June 22, 2026

Abelardo De La Espriella remitió una declaración en la que afirmó que “hasta el 7 de agosto trabajas”, haciendo alusión a la fecha del cambio de administración ejecutiva y acompañando la publicación con una imagen alusiva a la terminación de las funciones del directivo.

El superintendente rechazó la afirmación del presidente electo y ratificó su intención de ejercer la veeduría política durante el próximo periodo constitucional.

Trabajo desde los 13 años. Soy ingeniero electrónico, especialistas en finanzas y MBA en Boston University. Empresario, director de INNpulsa, Alcalde y Súper Salud.

Usted no es digno de ser mi jefe. En cambio, tenga la certeza que seré su oposición. https://t.co/pOmQd21Yz3 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) June 23, 2026

El funcionario declaró: “trabajo desde los 13 años. Soy ingeniero electrónico, especialista en finanzas y MBA en Boston University. Empresario, director de iNNpulsa, alcalde y superintendente de Salud. Usted no es digno de ser mi jefe. En cambio, tenga la certeza de que seré su oposición”.

Aunque el gabinete definitivo del gobierno entrante continúa en proceso de designación estructural, el intercambio confirmó la distancia definitiva entre ambos líderes políticos.