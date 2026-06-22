“Esta será la patria de todos y para todos”: Abelardo De La Espriella habla sobre cómo será su gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, publicó un sentido mensaje en su cuenta de X en el que hizo un nuevo llamado a la unión. “Colombia nunca estuvo derrotada. Colombia nunca estuvo vencida. Colombia solo estaba esperando el momento de volver a levantarse. Y ese momento ha llegado”, afirmó.

De La Espriella dijo que a partir de este lunes, 22 de junio, comienza una nueva etapa para la nación, en la que se pueda creer en la capacidad de salir adelante en la “fuerza” del pueblo “que jamás se rindió”, incluso en los momentos más difíciles.

“Colombia, aquí está tu presidente”: Abelardo De La Espriella se pronuncia tras la victoria electoral

“Esta será la patria de todos y para todos. La patria de quienes trabajan de sol a sol, de los emprendedores que generan oportunidades, de los campesinos que alimentan a Colombia, de nuestros soldados y policías que la defienden, de los jóvenes que sueñan con un futuro mejor, de los abuelos que nos enseñaron a amar esta tierra, de las mujeres que sostienen hogares y comunidades, de los deportistas, de los artistas, de los periodistas, de las comunidades ancestrales y de cada colombiano de bien que lleva la patria en el corazón”, agregó.

De La Espriella dijo que construirán una Colombia donde nadie se quede atrás, en la que haya seguridad, oportunidades, libertad y la esperanza de un camino que vuelva a unir a los colombianos.

“Esta victoria no pertenece a un partido ni a una campaña. Le pertenece a todo un pueblo que decidió ponerse de pie y demostrar que Colombia está destinada a cosas grandes. La patria milagro empieza hoy. Firme por la patria”, aseguró.

Abelardo De La Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Junto al mensaje publicó un video en el que recordó la historia de Colombia, desde la Independencia hasta momentos de violencia como el Bogotazo, la conformación de las guerrillas e incluso los cultivos de coca; pero con el contraste de victorias que ha tenido el país, como la selección colombiana de fútbol, el Nobel de Gabriel García Márquez y los premios de varios artistas.

Tras el triunfo en las urnas, según el preconteo de la Registraduría, De La Espriella dio un discurso desde Barranquilla en el que también llamó a la unión.

“Esta victoria no pertenece a un hombre, a un partido o a una región, pertenece a Colombia entera. Esta noche no ha triunfado una candidatura; ha triunfado la libertad de un pueblo que decidió recuperar su destino”, afirmó.

De La Espriella dijo que respetará la Constitución. “A partir de hoy termina la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos, y comienza la hora suprema de servicio a la patria. Por eso, quiero empezar refrendando el juramento que hice frente a Álvaro Gómez Hurtado; hoy reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución”, mencionó.