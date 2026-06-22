Por indebida participación en política, Procuraduría abre investigación contra Daniel Quintero

La segunda vuelta presidencial sigue siendo noticia y no solamente por los resultados donde Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda, sino por las decisiones que se vienen tomando.

La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación contra Daniel Quintero, superintendente de Salud, por las declaraciones que dio tras conocer el resultado del preconteo donde quedó claro que la izquierda no seguirá más en la Casa de Nariño.

La decisión del Ministerio Público se tomó por una entrevista que dio Quintero a un medio de comunicación donde el funcionario habló como si fuera integrante de la campaña de Iván Cepeda.

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“Se cuestiona al disciplinado, señor Daniel Quintero Calle, en calidad de Superintendente Nacional de Salud, la presunta indebida participación en política, conducta que habría podido materializarse el día 21 de junio de 2026, en el marco de las elecciones de segunda vuelta presidencial, tal y como se refirió en el acápite de antecedentes del presente proveído”, dice el auto de la Procuraduría.

La razón para iniciar este proceso es que Quintero hizo varias declaraciones sobre los resultados electorales, los candidatos en contienda y las decisiones que se tomarían en el petrismo.

“Iniciar investigación disciplinaria, conforme a las consideraciones precedentes, expuestas en la parte motiva de la presente providencia, en contra del Superintendente Nacional de Salud, para la época de los hechos, esto es, Junio 21 de 2026″, dice otro fragmento del documento.

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Durante la entrevista Quintero dijo que “vamos a impugnar todas las mesas que sean necesarias, este es un sistema corrupto, el sistema electoral en Colombia es un sistema corrupto, hace rato debería tener el doble voto, el voto electrónico, más, el voto, digamos, de balota en la urna, no se ha querido implementar eso, porque si eso ocurre, entonces, se eligen realmente los gobernantes que el pueblo quiere, no se ha querido que eso ocurra, pero ahora nos toca la gran tarea de ir a impugnar mesas, encontrar los votos, la diferencia es menos de un punto y vamos a buscar esos votos”.

Al ser funcionario público, Quintero no debería hacer este tipo de declaraciones en medios de comunicación y por esa razón será investigado.

“Viene un periodo de resistencia. Abelardo de la Espriella representa la etapa más reaccionaria en la historia del país, de violencia, de amenazas, pero, además, su triunfo, si termina dándose, será el resultado sin duda, de un fraude y por el eso el llamado es a la resistencia desde ya, a buscar esos votos y a resistir el tiempo y el periodo que se viene”, reiteró Quintero en dicha entrevista.

Además, se incluyen una serie de escritos en la red social X donde Quintero también hizo afirmaciones de la contienda, razón por la cual se investigará la posible participación indebida en política.