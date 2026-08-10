Tras haber estado en la tarde de este lunes, 10 de agosto, en la ciudad de Pereira, Risaralda, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto a otros miembros del Gobierno nacional, anunció varias medidas que se tomarán para la ciudad tras el fuerte terremoto que se vivió en la mañana.

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Lara aseguró que desde el nivel central están comprometidos con brindar apoyo a la capital del departamento y otros municipios aledaños que terminaron afectados tras el movimiento telúrico de 7.4 en la escala de Richter.

“No están solos, el Gobierno nacional vienen a acompañar a las autoridades, al gobernador y al alcalde, en la atención de esta tragedia. Se van a orientar unas ayudas que van a estar coordinadas por la primera dama, Ana Lucía Pineda”, dijo Lara.

El ministro del Interior afirmó que entre las medidas contempladas está llevar combustible, plantas eléctricas de la red privada hospitalaria, una planta eléctrica de 250 caballos de fuerza para el Hospital Santa Mónica y más carrotanques para solventar el problema de falta de agua que hay en la ciudad. Y que, eventualmente, también llevarán medicamentos.

“Vamos a salir junto al gobernador a hacer un recorrido por la ciudad y encontrarnos con el alcalde de la ciudad y hacer una evaluación más precisa de los daños en la ciudad de Pereira”, aseguró Lara.

El ministro del Interior resaltó que desde el Gobierno nacional están comprometidos en ayudar a los pereiranos y a todos los afectados del suroccidente del país.

Mientras Lara estaba en Pereira, el presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Quibdó, Chocó, evaluando toda la situación en el departamento donde fue el epicentro del terremoto y allí anunció otras medidas.

Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Foto: Getty Images

“El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado y yo como abogado que soy tengo un alto sentido de lo justo y se ha cometido una injusticia con el Chocó durante muchos años. Es momento de que esa justicia termine”, dijo el mandatario.

De La Espriella visitó el departamento junto a algunos de los miembros de su gabinete. Lo acompañó la ministra de Salud, Ana María Vesga; el de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López.

Según informó el Gobierno nacional, se registró la afectación de más de 1.300 viviendas, por lo que el Ministerio de Vivienda habilitará subsidios de arriendo para las familias que tengan que abandonar temporalmente sus hogares mientras avanzan las reparaciones.

“El Ministerio de Salud coordinará el traslado a Medellín de los heridos que requieran atención especializada”, anunciaron desde el Gobierno.