MinInterior fijará líneas de acción para apoyar la implementación de las políticas de lucha contra el crimen organizado

El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes, 7 de agosto, en el marco de la posesión del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, una ayuda económica de 1.000 millones de dólares para Colombia, como parte de un paquete de medidas de seguridad para apoyar al Gobierno.

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Los representantes de la administración de Donald Trump presentes en Colombia señalaron que su país está dispuesto a apoyar los esfuerzos de la nueva administración para combatir y derrotar a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad y la prosperidad del hemisferio.

El apoyo económico está enfocado, principalmente, para el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía del país, para combatir a las estructuras terroristas y las organizaciones delictivas transnacionales. Para eso, se plantea apoyar la incorporación de tecnología, mejorar la eficiencia del gasto en defensa y aumentar la interoperabilidad entre las fuerzas de ambos países.

“Basándose en más de 200 años de amistad, la Administración Trump espera con interés trabajar en estrecha colaboración con el nuevo Gobierno para garantizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, Colombia y nuestro hemisferio”, señaló el Gobierno norteamericano el viernes.

Tras estos anuncios, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó sobre la relación entre ambos países y aseguró que “la cooperación entre Colombia y Estados Unidos no puede ser sino fructífera”.

De acuerdo con Lara, a Colombia y a Estados Unidos los une la determinación de combatir el crimen transnacional, por lo que anunció reuniones la próxima semana para fijar las líneas de acción en esta materia.

“Esta semana el Ministerio del Interior fijará sus líneas de acción y de política pública para apoyar y hacer efectiva en el territorio la implementación de las políticas de lucha contra el crimen organizado lideradas por el Ministerio de Defensa”, señaló Rodrigo Lara en un mensaje a través de X.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, publicó un mensaje en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla

El vicepresidente José Manuel Restrepo también agradeció, en nombre del Gobierno nacional, la presencia de la delegación estadounidense y el respaldo del presidente Donald Trump y su compromiso por trabajar “hombro a hombro” con Colombia y con sentido de “responsabilidad”.

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“Hoy iniciamos una nueva etapa de seguridad, prosperidad y lucha frontal contra el narcotráfico y la adicción. Será, como lo expresó el fiscal Blanche, un verdadero re-start en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Trabajando en equipo, impulsaremos el desarrollo, la inversión, la generación de oportunidades y el bienestar para nuestros ciudadanos”, señaló Restrepo.