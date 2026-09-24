Presidente De La Espriella confirmó golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca

En el marco de una ofensiva militar y policial desplegada en el departamento del Valle del Cauca, las Fuerzas del Estado asestaron un duro golpe a las estructuras financieras y de mando de las disidencias de las Farc.

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El balance fue confirmado de manera oficial por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien destacó los resultados de una operación conjunta realizada en el municipio de Buga contra la estructura 57 denominada Jair Bermúdez.

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De acuerdo con el reporte entregado por el jefe de Estado, las maniobras tácticas dejaron como saldo preliminar la muerte de tres integrantes de esa organización al margen de la ley.

Asimismo, el presidente confirmó la captura en flagrancia de otro presunto miembro del grupo armado, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para su respectivo proceso de legalización e imputación de cargos.

Caída de alias Norton e incautación de armamento

Entre los combatientes neutralizados en la acción militar se encuentra un objetivo de alto valor estratégico para las autoridades locales y regionales.

3 integrantes de las FARC, entre ellos alias “Norton” fueron DADOS DE BAJA, en un exitoso operativo en Buga, Valle del Cauca.



¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO! pic.twitter.com/PW1zYZY706 — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) September 25, 2026

Se trata de alias Norton, identificado como el tercer cabecilla de la estructura 57 y responsable directo de coordinar las redes de finanzas criminales, extorsiones y narcotráfico en esta zona del suroccidente del país, afectando la tranquilidad de los sectores productivos vallecaucanos.

Durante el registro y control del área tras los combates, las unidades en terreno lograron el decomiso de un importante material de guerra, incluyendo un arma larga y tres armas cortas, además de municiones que eran empleadas por la facción ilegal para amedrentar a la población civil y atacar a la Fuerza Pública. El armamento incautado pasó a custodia de peritos judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Reconocimiento a la Fuerza Pública y la Fiscalía

El mandatario nacional felicitó el trabajo coordinado de las agencias de inteligencia e infantería que hicieron posible el éxito del operativo en Buga.

En Buga, Valle del Cauca, golpeamos el mando y las finanzas de los narcoterroristas de las disidencias de las FARC, estructura 57 “Jair Bermúdez”.



El balance preliminar deja tres integrantes dados de baja, entre ellos alias “Norton”, tercer cabecilla y jefe de finanzas de la… pic.twitter.com/9lc6w1KYXX — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 25, 2026

De La Espriella hizo un reconocimiento público al compromiso del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, resaltando la articulación operacional para impactar a los grupos narcoterroristas.

Con este resultado operacional, las autoridades buscan debilitar el control territorial y el músculo financiero de la estructura “Jair Bermúdez” en el Valle del Cauca.

El Gobierno nacional ratificó que mantendrá la presión operacional en el suroccidente del país para neutralizar las amenazas de los grupos armados organizados que delinquen en la región.