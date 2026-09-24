David Murcia, cerebro de DMG, se retracta de los señalamientos contra Abelardo De La Espriella; dice que le ofrecieron ser gestor de paz en el gobierno Petro

David Murcia Guzmán, condenado por el escándalo de la pirámide de DMG y preso en la Cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, le envió este miércoles, 23 de septiembre, una carta a la Fiscalía en la que se retractó de unos señalamientos hechos contra el entonces candidato presidencial, Abelardo De La Espriella, el 12 de febrero de este año.

SEMANA conoció el documento firmado con puño y letra por Murcia y dirigido a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En el oficio, Murcia dijo que el 12 de febrero de 2026 concedió una entrevista periodística “en la cual formulé señalamientos directos y asertivos en contra del doctor Abelardo De La Espriella, para ese entonces, candidato a la Presidencia”.

David Murcia Guzmán, en una de sus audiencias públicas. Foto: Colprensa

Entre ellos— detalló Murcia— “la apropiación de dineros entegados como honorarios a profesionales y el ofrecimiento de una suma de dinero con el fin de incidir indebidamente en el trámite legislativo de una iniciativa relacionada con el transporte de dinero en efectivo”.

Y siguió: “Con fundamento en tales señalamientos, el doctor Abelardo De La Espriella, a través de sus abogados, radicó la respectiva querella que dio origen al proceso de la referencia”.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Ante esto, Murcia dijo: “Debo poner en conocimiento de su despacho, señores Fiscalía, que dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”.

David Murcia dijo que, dado el prolongado tiempo “que he permanecido privado de la libertad, tanto en Colombia como en el exterior, dicha expectativa incidió de manera determinante en mi disposición anímica al momento de conceder la entrevista y presentar la denuncia, llevándome a formular señalamientos que hoy, con serenidad y tranquilidad, reconozco que no corresponden a hechos reales y efectivamente ocurridos”.

En la misiva, el cerebro de DMG afirmó que debía precisar ante la Fiscalía y dejar constancia de que “los honorarios profesionales que pagué al doctor Abelardo De La Espriella correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó, en su momento, al grupo DMG Holding y en el ejercicio de mi defensa penal, sin que exista de su parte apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

Además, “el doctor De La Espriella, en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso una suma de dinero destinadas a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno. Estas afirmaciones, tal y como las formulé en su momento, no son ciertas y fueron recomendaciones de personas cercanas al gobierno anterior”.

David Murcia Guzmán fue extraditado en 2010, cumplió la pena y regresó a Colombia en junio de 2019. Sus seguidores han recogido más de 13.000 firmas para pedir su libertad. Foto: dijin

Remató: “Del mismo modo preciso y dejo constancia que no me consta y no es cierto que el doctor Abelardo De La Espriella se haya quedado con alrededor de 5.000.000.000 millones de pesos y no me los haya devuelto”.

Murcia también aclaró que “no es cierto que el Gobierno nacional de la época haya favorecido al padre del doctor Abelardo De La Espriella y lo haya nombrado notario o que ‘le dio prebendas a Abelardo De La Espriella y a su familia’ para que abandonara mi defensa”.

“Tampoco es cierto que ‘llevo 18 años privado de la libertad’ por causa del doctor Abelardo De La Espriella ‘porque él siempre ha estado ahí metido, siempre ha estado tocando a los abogados que me están defendiendo desde Estados Unidos’ ni que el doctor De La Espriella ‘también tocó a los abogados de acá, los corrompió, les puso dinero, contratos, pero terminaron trabajando con él’”.

Afirmó que no es cierto que De La Espriella “haya recibido parte del dinero incautado a la empresa DMG que había en ‘unas bodegas donde se transportaba el dinero de la empresa, donde funcionaba toda la cuestodia del dinero en efectivo’”.

Al final, David Murcia dejó claro que formula esa manifestación de manera libre, consciente e informada, sin apremio alguno, “con el único propósito de esclarecer ante la administración de Justicia la verdad real de los hechos”.