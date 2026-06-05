Exclusivo: Abelardo de la Espriella le gana round judicial a David Murcia Guzmán; Comisión de Disciplina cierra caso en su contra

El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, le acaba de ganar un round judicial a David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, luego de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó dar por terminado el proceso que avanzaba en contra del abogado que en algún momento representó los intereses de Murcia.

SEMANA conoció por fuentes dentro del proceso que el magistrado Martín Leonardo Suárez, en medio de una audiencia disciplinaria que llevaba su despacho, ordenó la prescripción de todos los hechos que empezaron a ser investigados después de que Murcia Guzmán presentara una queja contra el abogado De la Espriella.

El togado también habría dejado una constancia expresa manifestando que tampoco existiría evidencia clara que respalde los señalamientos que fueron formulados en contra del ganador de las elecciones en primera vuelta a la Presidencia de Colombia.

Por esa razón es que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sección Bogotá, habría ordenado en las últimas horas la terminación anticipada del proceso disciplinario que avanzaba en contra del abogado.

Esta revista pudo confirmar que, en medio de la audiencia disciplinaria, la abogada de Murcia apeló la decisión, mientras que la Procuraduría y la defensa de Abelardo solicitaron confirmar la decisión de cerrar el caso, teniendo en cuenta que los cargos no tendrían sustento probatorio y el tiempo para reclamar ya había pasado.

David Murcia Guzmán, quien permanece tras las rejas en Colombia, presentó una queja disciplinaria contra Abelardo de la Espriella alegando varias inconformidades sobre los honorarios que cobró para la época, pero en el proceso se habrían podido demostrar los recibos que se expidieron dentro del caso.

“Hay que hacerles un reconocimiento a AtlasIntel y a la revista SEMANA”: Abelardo de la Espriella

La petición también habría expuesto que el entonces abogado de Murcia Guzman lo habría dejado abandonado en el proceso, pero esa situación también habría quedado desacreditada con los pronunciamientos públicos y la visita a la cárcel que de la Espriella hizo en su momento.

La excandidata a la Presidencia, Sondra Macollins, protagonizó una disputa con Abelardo de la Espriella por el caso de DMG después de que la víctima de la liquidación se contactara con ella para buscar soporte legal tras la condena a David Murcia.