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“Bienvenidos los ciudadanos libres, no la politiquería”: Abelardo de la Espriella reaccionó al apoyo del Partido Demócrata

El Partido anunció su respaldo al proyecto político del movimiento Defensores de la Patria.

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Redacción Semana
5 de junio de 2026 a las 7:25 a. m.
Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, respondió al más reciente apoyo público que le hizo el Partido Demócrata, quien instó a sus militantes a respaldar el proyecto político del movimiento Defensores de la Patria.

“Lo he dicho y lo repito, mi alianza es con el pueblo colombiano, no con la industria politiquera. Bienvenidos los ciudadanos libres, no la politiquería”, escribió el aspirante a la Casa de Nariño en su cuenta de X.

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Él ha rechazado los respaldos de los partidos tradicionales, como el Liberal, porque considera que hacen parte de las estructuras que, por años, han ostentado el poder y no han dado soluciones a los ciudadanos.