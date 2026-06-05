“Bienvenidos los ciudadanos libres, no la politiquería”: Abelardo de la Espriella reaccionó al apoyo del Partido Demócrata

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, respondió al más reciente apoyo público que le hizo el Partido Demócrata, quien instó a sus militantes a respaldar el proyecto político del movimiento Defensores de la Patria.

“Lo he dicho y lo repito, mi alianza es con el pueblo colombiano, no con la industria politiquera. Bienvenidos los ciudadanos libres, no la politiquería”, escribió el aspirante a la Casa de Nariño en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella contraataca a Gustavo Petro y denuncia “macabro plan”

Él ha rechazado los respaldos de los partidos tradicionales, como el Liberal, porque considera que hacen parte de las estructuras que, por años, han ostentado el poder y no han dado soluciones a los ciudadanos.