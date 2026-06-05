“Bienvenidos los ciudadanos libres, no la politiquería”: Abelardo de la Espriella reaccionó al apoyo del Partido Demócrata

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, respondió al más reciente apoyo público que le hizo el Partido Demócrata, quien instó a sus militantes a respaldar el proyecto político del movimiento Defensores de la Patria.
“Lo he dicho y lo repito, mi alianza es con el pueblo colombiano, no con la industria politiquera. Bienvenidos los ciudadanos libres, no la politiquería”, escribió el aspirante a la Casa de Nariño en su cuenta de X.
Él ha rechazado los respaldos de los partidos tradicionales, como el Liberal, porque considera que hacen parte de las estructuras que, por años, han ostentado el poder y no han dado soluciones a los ciudadanos.
Lo he dicho y lo repito, mi alianza es con el pueblo colombiano, no con la industria politiquera; bienvenidos los ciudadanos libres, no la politiquería.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 5, 2026
¡Firme por La Patria!
(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 https://t.co/0aph4QJpkK