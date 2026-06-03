Abelardo de la Espriella le responde al Partido Liberal y no acepta su respaldo: “Son apéndice de Petro y Cepeda”

En el Partido Liberal, colectividad que apoyó a Gustavo Petro en 2022, se adelantan reuniones para definir el respaldo político que se dará a uno de los candidatos que participarán en la segunda vuelta presidencial.
Sin embargo, este miércoles 3 de junio la colectividad envió un mensaje a los candidatos asegurando que no tienen que “llamar a consultar a ninguno de los dos aspirantes” para tomar decisiones.
“El Partido Liberal no necesita el permiso ni de Abelardo de la Espriella ni de Iván Cepeda, ni de Gustavo Petro para tomar decisiones. Sus dirigentes tomarán una decisión en bien del país en su momento”, dijo el senador electo Santiago Montoya.
Y aunque todo indica que la colectividad se inclinará por el respaldo a Abelardo de la Espriella, el candidato se anticipó y rechazó esa posibilidad, al asegurar que el liberalismo ha apoyado abiertamente al presidente Gustavo Petro.
“El Partido Liberal es un apéndice de (Gustavo) Petro e (Iván) Cepeda, el 76 % de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25 % no ha hecho nada para evitarlo”, dijo el candidato presidencial.
Por esa razón, fue tajante al afirmar: “No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia”.
El Partido Liberal es un apéndice de Petro y Cepeda, el 75% de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25% no ha hecho nada para evitarlo.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 3, 2026
No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia.
Las bases son bienvenidas a la manada.
Firme por…
Abelardo de la Espriella ha reiterado en distintas ocasiones que no aceptará respaldos de políticos tradicionales, al considerar que la gente está cansada de lo de siempre y que, por eso, su movimiento popular ha logrado fortalecerse al punto de conseguir más de 10,3 millones de votos en la primera vuelta presidencial.
A pesar de esa postura, el candidato ha dicho que dentro de los partidos hay gente que se debe valorar, pero que no puede permitir compartir espacios con personas que apoyaron abiertamente al presidente Gustavo Petro durante estos cuatro años.
Así mismo, ha dicho que los respaldos que se anuncian son a título personal o institucional y que eso no se traduce en ningún tipo de acuerdo político o burocrático.
Sectores de Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y el Centro Democrático han dicho que se la jugarán por Abelardo de la Espriella al considerar que otro gobierno del progresismo destruiría al país y que Petro estaría otros cuatro años más a la sombra.
La segunda vuelta presidencial se hará el domingo 21 de junio y allí los colombianos podrán votar entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.