El Partido Liberal define a qué candidato apoyar para la segunda vuelta presidencial. La colectividad liderada por el expresidente César Gaviria está reunida para determinar si este mismo miércoles 3 de junio, o la próxima semana, le comunica al país qué camino tomará para el balotaje del domingo 21 de junio.

Los senadores y representantes a la Cámara se reúnen en el apartamento del expresidente Gaviria para decantar si respaldan a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda en estos comicios en los que se define al sucesor del presidente Gustavo Petro.

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En medio de ese encuentro ha quedado claro que, por lo pronto, ninguno de los participantes de esa cita ha manifestado su interés en apoyar al candidato del continuismo. Los liberales no han querido buscar contactos con las dos campañas para tomar esa decisión de manera independiente y autónoma.

El senador de esa colectividad, Santiago Montoya, expresó que “el Partido Liberal no necesita el permiso ni del Tigre ni de Cepeda ni Petro para tomar decisiones”