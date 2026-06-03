El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio define el futuro de Colombia.

“Esto no es un tema entre Cepeda y Abelardo. Es la democracia contra la tiranía, el futuro contra el pasado, la libertad económica contra el estatismo”, expresó el abogado.

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De la Espriella prometió que, si llega a la Casa de Nariño, convocará a elecciones dentro de cuatro años para elegir a su sucesor, de modo que los colombianos puedan votar en libertad.

“Lo que está en juego es la preservación de nuestras libertades y de nuestras instituciones democráticas. Colombia debe seguir siendo una república donde los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes y puedan volver a hacerlo dentro de cuatro años”, expresó el aspirante presidencial.