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Abelardo de la Espriella contó qué está en juego en estas elecciones presidenciales

El candidato advierte que Colombia debe tener el derecho a elegir un nuevo presidente en 2030.

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Redacción Semana
3 de junio de 2026 a las 3:05 p. m.
Abelardo de la Espriella promete permitir una transición democrática en 2030.
Abelardo de la Espriella promete permitir una transición democrática en 2030. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio define el futuro de Colombia.

“Esto no es un tema entre Cepeda y Abelardo. Es la democracia contra la tiranía, el futuro contra el pasado, la libertad económica contra el estatismo”, expresó el abogado.

La estudiante de la Universidad UIS Emily Sofia Téllez afirmó durante una reunión de campaña del Pacto Histórico que se debe sembrar "terror" sobre Abelardo de la Espriella.
Se destapa la estrategia del Pacto para afectar a Abelardo de la Espriella: “Tenemos que meter terror”

De la Espriella prometió que, si llega a la Casa de Nariño, convocará a elecciones dentro de cuatro años para elegir a su sucesor, de modo que los colombianos puedan votar en libertad.

“Lo que está en juego es la preservación de nuestras libertades y de nuestras instituciones democráticas. Colombia debe seguir siendo una república donde los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes y puedan volver a hacerlo dentro de cuatro años”, expresó el aspirante presidencial.