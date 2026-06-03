Una transmisión de redes sociales hecha por los mismos militantes del Pacto Histórico dejó en evidencia la estrategia de ese sector político para afectar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En el video se escuchan las declaraciones que diversos seguidores del candidato presidencial Iván Cepeda dieron durante una reunión política de cara a la segunda vuelta de estos comicios.

“No se llevó a cabo ninguna modificación al software electoral”: Hernán Penagos aclara dudas sembradas por Gustavo Petro

Entre esas interlocuciones se cuenta el testimonio de la joven Emily Sofia Téllez, una estudiante de la Universidad UIS de Santander que propone sembrar “terror” en los votantes sobre las implicaciones para ese departamento de un eventual gobierno del abogado.

Téllez le pidió a los asistentes a ese encuentro conseguir de a “uno dos votos” a favor de Cepeda, metiendo “terror” en la ciudadanía sobre De la Espriella, quien se perfila como el puntero en las encuestas.

Centro Carter pidió respetar el resultado de las elecciones presidenciales

Textualmente, la estudiante expresó: “También tenemos que meter terror. No porque sea falso, no porque sea parte de la campaña de Abelardo, sino porque tenemos el páramo de Santurbán.

El video fue viralizado por un columnista del diario Vanguardia y las críticas a la campaña del Pacto no se hicieron esperar. Horas después, la estudiante Téllez hizo un pronunciamiento público en el que afirmó que sus declaraciones fueron “descontextualizadas”.

La rectificación de Téllez fue publicada en la cuenta del concejal del Pacto Histórico em Bucaramanga, Jorge Flórez, en la que la familia de la universitaria hace responsable al columnista de ese medio de comunicación por la integridad de la joven.

“Se descontextualizó algo que yo dije”, afirmó Téllez. En sus declaraciones durante la reunión política la joven sostuvo que “nosotros tenemos una de las mejores universidades públicas y tenemos que cuidarla. Ustedes tienen hijos, sus hijos tienen que estudiar”.

Durante las elecciones de 2022 la actual congresista del Pacto, Isabel Zuleta, habló de “quemar” al excandidato y actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En esas mismas declaraciones Zuleta sostuvo que, para entonces, ya habían “quemado” a Sergio Fajardo.

Además, el estratega de esa contienda, Sebastián Guanumen, habló de “correr la línea ética” en la campaña.