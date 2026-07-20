Abelardo De La Espriella envía mensaje por conmemoración del 20 de julio: “Pronto comienza una nueva etapa”

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, envió un mensaje al país en el marco de la conmemoración de la Independencia de Colombia, que se conmemora este 20 de julio.

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“Hace 216 años nació una nación libre. Pronto comienza una nueva etapa para honrar ese legado con trabajo, autoridad, unidad y amor por Colombia. La Patria Milagro la construimos entre todos”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El mensaje viene acompañado de una pieza en la que aparece la bandera de Colombia y de fondo el palacio presidencial, resaltando su nombre y el de Defensores de la Patria, el movimiento político que lo acompañó durante la campaña presidencial que lo llevó al triunfo en las urnas.

De La Espriella acompañó en horas de la mañana los actos conmemorativos de este 20 de julio en la ciudad de Medellín, a donde acompañó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Posteriormente, se desplazará hasta el Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri, donde acompañarán la visita a esta megaobra, ubicada en el noroccidente de Antioquia que conectará las concesiones viales Mar 1 y Mar 2.

“Esta fiesta de Independencia será memorable: la celebraremos junto al Presidente Abelardo De La Espriella y el Alcalde Federico Gutiérrez, desde las profundidades de nuestras montañas, en la nueva vía al mar. Toda una gesta libertaria que refleja el civismo, la resistencia y la solidaridad de los Antioqueños”, destacó el gobernador Rendón.