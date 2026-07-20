Petro se despidió del Congreso con largo discurso y dejó plantada a la oposición

Luego de un discurso de dos horas, en el que se despidió del Congreso como mandatario de los colombianos y en el que hizo un balance de su gestión, el presidente Gustavo Petro remató diciendo: “Hasta pronto, volveremos: ad astra” —expresión en latín que significa «hacia las estrellas»—.

Posteriormente, se bajó del atril y abandonó el recinto, pese a que el entonces presidente del Senado, Lidio García, le preguntó por el sistema de sonido si no se iba a quedar a escuchar las réplicas de la oposición. La vicepresidenta Francia Márquez también se retiró del Congreso.

Gustavo Petro le echó flores a Álvaro Uribe y hasta le reconoció que el proceso con los paramilitares tuvo resultados

Esta no es la primera vez que Petro se retira antes de que concluya toda la instalación del Congreso, aunque su comportamiento ha variado durante el mandato. En 2023 sí permaneció para escuchar la réplica de la oposición, incluida la intervención de María Fernanda Cabal. En 2024 también alcanzó a escuchar parte de la oposición. El senador David Luna incluso le agradeció públicamente que permaneciera en el recinto; sin embargo, Petro abandonó posteriormente el lugar, después de las críticas de los congresistas opositores.

En 2025 estuvo presente mientras hablaban los partidos de oposición, que en ese momento estaban muy impactados por el atentado a Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, Petro se retiró antes de que terminara por completo una de las intervenciones.

La salida de Petro este 20 de julio de 2026 generó malestar entre los congresistas, quienes consideraron que fue una falta de respeto, pues ellos escucharon su intervención durante casi dos horas y él no permaneció en el recinto para oír las réplicas de la oposición.