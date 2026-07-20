Visita clave del presidente electo, Abelardo De La Espriella, al Túnel del Toyo

Este lunes, 20 de julio, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, visitará el Túnel del Toyo, una obra clave para la integración del centro de Colombia, el Pacífico y la Costa Caribe, a través de las vías de cuarta generación con el Urabá antioqueño.
La infraestructura, que cuenta con el túnel más grande de América, de 9,8 kilómetros de distancia, está en un avance del 80 % de obra.
Según la Gobernación de Antioquia, es necesario el impulso del Gobierno nacional, a través del Invías, para la puesta en funcionamiento de los equipos electromecánicos y de seguridad y así el inicio de operaciones de esta megaobra.
Durante la visita, De La Espriella estará acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda; del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Además, en el evento estarán la intérprete Paola Jara y Jorge Villamizar, integrante de la agrupación Bacilos, entonando los himnos nacional y de Antioquia.
El Túnel del Toyo está aproximadamente a 7 kilómetros de Medellín y promete ahorrar tiempos considerables en los recorridos al Urabá, con tiempos estimados de 4 horas y 30 minutos entre la capital del departamento de Antioquia y Apartadó.