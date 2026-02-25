Gobernador de Antioquia revela qué hará con la plata que recogió en la ‘vaca’: “Ahí están invertidos sus recursos”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este miércoles la culminación de la Galería de Rescate del Túnel del Toyo, obra que, según explicó, fue terminada con los recursos recaudados a través de la iniciativa denominada “La Vaca”.

Desde el interior de la estructura subterránea, el mandatario aseguró que los aportes ciudadanos fueron determinantes para concluir este tramo estratégico de la Nueva Vía al Mar. “Antioqueños: con los recursos de La Vaca terminamos la construcción de la Galería de Rescate del Túnel del Toyo, en la Nueva Vía al Mar. Gratitud con todos los aportantes que, de manera cívica y solidaria, lo hicieron posible para el progreso de Antioquia y Colombia. Ahí están invertidos sus recursos queridos paisanos”, expresó.

El Túnel del Toyo, eje central de la Vía al Mar, permitirá reducir el viaje entre Medellín y Urabá a cerca de cuatro horas. Foto: Gobernación de Antioquia. Foto: Foto: Gobernación de Antioquia.

La intervención corresponde a la Galería de Rescate del Túnel del Toyo, considerada un componente clave del proyecto vial que busca conectar el departamento con el Urabá antioqueño y reducir los tiempos de desplazamiento hacia la costa Caribe. Esta galería funciona como un conducto alterno y paralelo al túnel principal, diseñado para atender emergencias y garantizar condiciones de seguridad ante cualquier eventualidad.

Visiblemente emocionado, Rendón señaló que la obra es una muestra de articulación ciudadana. “Antioqueños, estoy muy emocionado. Les rindo cuentas sobre la destinación de los recursos de la vaca. Me encuentro en la galería de rescate”, afirmó mientras recorría el lugar.

El gobernador recordó que meses atrás el avance de esta sección era limitado y que hoy puede mostrar resultados concretos. “Como un túnel paralelo para tratar cualquier eventualidad. Ustedes se acuerdan hace unos meses cómo estaba esto. Estoy justo en el lugar donde se invertirán sus recursos”, manifestó.

Según detalló, más de 11 mil personas realizaron aportes voluntarios que permitieron reunir cerca de 6 mil millones de pesos. “Aquí les estoy registrando cómo quedó. Y esta galería se construyó gracias al aporte de más de 11 mil paisanos propios y extraños, que aportaron cívica y solidariamente la vaca cerca de 6 mil millones de pesos”, sostuvo.

El mandatario departamental destacó que esta infraestructura acerca al departamento a su salida estratégica al Caribe. “Que va a poner a nuestros paisanos y a Colombia entera más próximos al mar. Al mar de Antioquia”, puntualizó.

La Galería de Rescate forma parte del corredor conocido como Nueva Vía al Mar, proyecto que busca fortalecer la competitividad regional y mejorar la conexión entre el centro del país y el litoral antioqueño. Con este anuncio, la Gobernación informó que los recursos ciudadanos ya fueron ejecutados en su totalidad en esta estructura específica del Túnel del Toyo.