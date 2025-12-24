Antioquia

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

El ente de control investiga posibles omisiones en la adjudicación de un contrato clave para la instalación de equipos en el megaproyecto vial de Antioquia.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 2:06 p. m.
Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia.

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló cargos contra Edwin Javier Galvis Acevedo, exsubdirector de Procesos de Selección Contractuales del Instituto Nacional de Vías (Invías), por presuntas irregularidades en un contrato asociado al proyecto del Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura más importantes del país.

Según el organismo de control, el exfuncionario habría incurrido en omisiones durante la adjudicación de un contrato firmado en diciembre de 2021, relacionado con el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas electromecánicos del túnel. La Procuraduría sostiene que no se habría verificado adecuadamente el cumplimiento de requisitos legales por parte de las empresas contratistas.

Foto: TUNEL DEL TOYO-SUMINISTRADA A SEMANA API

La investigación señala que, pese a existir alertas previas, no se habría comprobado oportunamente la afiliación y el pago de aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores vinculados al contrato, una obligación que hacía parte de las responsabilidades del entonces subdirector dentro del proceso de contratación estatal.

Para el ente disciplinario, estas presuntas fallas podrían constituir una vulneración a los principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva, por lo que la conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de dolo.

El contrato investigado hace parte de las obligaciones de Invías dentro del proyecto del Túnel del Toyo, obra estratégica que busca mejorar la conectividad entre Medellín y la región de Urabá, mediante un túnel principal de cerca de 10 kilómetros y varias obras complementarias.

Hasta el momento, ni el exfuncionario ni el Instituto Nacional de Vías han emitido pronunciamientos públicos sobre los cargos formulados, mientras el proceso disciplinario continúa su trámite en la Procuraduría General de la Nación.

El túnel más grande de Latinoamérica

Colombia avanza en una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia reciente: el Túnel del Toyo, un megaproyecto de ingeniería que, una vez concluido, se convertirá en el más largo de América del Sur, con 9,73 kilómetros de longitud.

El túnel del Toyo lleva una apuesta a una nueva escala: busca integrar a Medellín con el Urabá antioqueño y, por extensión, con los puertos del Caribe, acortando tiempos, costos y distancias en el transporte de carga.

Firmado el 11 de diciembre de 2015 entre la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y el Consorcio Antioquia al Mar, el proyecto, oficialmente denominado Nueva Vía al Mar Túnel del Toyo, contempla 39,5 kilómetros de vías nuevas, además del túnel principal.

Su trazado permitirá velocidades de hasta 80 km/h, lo que reducirá el viaje entre Medellín y Urabá en más de cuatro horas y media, consolidando una salida directa al mar para el departamento. “El Túnel del Toyo es mucho más que una obra de ingeniería: es un conector económico y social que cambiará la manera en que Antioquia se relaciona con el resto del país y con el mundo”, ha señalado el gobierno departamental en sus reportes de avance.

