¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? Invías advirtió irregularidades, pero interventoría desmintió señalamientos: “No hay ningún goteo”

La interventoría encargada de supervisar la construcción del Túnel del Toyo desmintió públicamente las versiones entregadas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) sobre presuntas filtraciones de agua en el tubo principal de la megaobra, que según la entidad nacional estarían afectando el avance en la instalación de los equipos electromecánicos.

En un comunicado oficial, la firma interventora aseguró que en el tramo principal de 12,5 kilómetros “no existe ningún tipo de goteo” y sostuvo que la estructura civil se encuentra culminada. Según explicaron, el túnel está listo para que se inicie el montaje de sistemas eléctricos, ventilación, iluminación y demás componentes necesarios para su puesta en funcionamiento.

Esta es la panorámica de la obra. Foto: TUNEL DEL TOYO-SUMINISTRADA A SEMANA API

El director de la interventoría, Óscar Adrián Moreno, afirmó que la infraestructura cumple con las condiciones técnicas para avanzar hacia la siguiente fase del proyecto y rechazó que existan problemas estructurales que impidan continuar. De acuerdo con sus declaraciones, cualquier señalamiento sobre infiltraciones no corresponde a la realidad actual de la obra.

Desde la Gobernación de Antioquia también reaccionaron frente a lo expresado por Invías. Funcionarios del departamento señalaron que la entidad nacional no hace una visita técnica al proyecto desde hace varios meses, lo que —según indicaron— podría explicar diferencias en la información reportada.

El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que el único paso pendiente para continuar es que Invías emita la autorización formal para que el contratista inicie la instalación de los equipos, los cuales permanecen almacenados desde hace más de un año. “No instalar esos equipos es incumplir los compromisos adquiridos”, afirmó el mandatario, al tiempo que reiteró que la obra civil está concluida.

El cruce de versiones se produce en medio de advertencias sobre posibles retrasos en la entrada en operación del túnel, considerado uno de los proyectos estratégicos para mejorar la conexión entre el centro del país y la región Caribe. Autoridades departamentales han insistido en que la demora en el montaje de los sistemas técnicos podría alterar el cronograma previsto.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la postergación también tendría implicaciones presupuestales, pues obligaría a reorganizar recursos proyectados para los próximos años, generando ajustes en las vigencias futuras destinadas al proyecto.

Por su parte, Invías ha sostenido que aún no existe un cronograma definitivo aprobado para la culminación integral de los distintos tramos, lo que —según su postura— dificulta avanzar en la instalación de los componentes electromecánicos. La entidad anunció que realizará nuevas verificaciones técnicas en el sitio para revisar el estado real de la infraestructura.

Mientras se resuelve la controversia técnica y administrativa, el proyecto continúa en el centro del debate público en Antioquia, en medio de llamados para destrabar los procesos y evitar nuevos retrasos en una obra clave para la competitividad del departamento y del país.