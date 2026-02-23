Gobernador de Antioquia advierte que el Túnel del Toyo está listo pero en riesgo de retraso por falta de equipos y recursos

El Túnel del Toyo, la obra más larga de su tipo en América Latina, completa la fase de excavación y revestimiento, y ahora espera la instalación de sistemas electromecánicos para entrar en funcionamiento.

Sin embargo, la falta de recursos y supervisión técnica podría retrasar su apertura hasta 18 meses.

Posible retraso en la apertura por demora en recursos y supervisión técnica

El Túnel del Toyo, obra clave de la Nueva Vía al Mar que conectará el centro del país con el Caribe, se encuentra listo para recibir los equipos electromecánicos necesarios para su operación, según confirmó la Gobernación de Antioquia.

La instalación incluye sistemas de ventilación, señalización, cámaras de seguridad y protección contra incendios, fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios, como se informó en Caracol Radio.

El túnel mide 9,7 kilómetros, con un tramo principal entre Cañasgordas y Giraldo ya completamente finalizado.

Aproximadamente el 75 % del tramo está listo para la instalación de equipos, mientras que el 25 % restante, que conecta Santa Fe de Antioquia y Giraldo, avanzará conforme se terminen los trabajos en esas secciones.

A pesar de que los equipos electromecánicos ya están en bodega desde hace más de un año, la instalación aún no ha comenzado debido a que Invías no ha liberado los recursos necesarios ni definido un cronograma oficial, advirtió la Gobernación.

Se propone un crédito puente de 120.000 millones de pesos para evitar un retraso mayor.

El interventor del proyecto Óscar Adrián Moreno, confirmó a Caracol Radio que ningún delegado de Invías ha visitado el túnel en los últimos seis meses, lo que aumenta el riesgo de que la apertura se retrase hasta 18 meses.

Sin embargo, el gobernador Andrés Julián Rendón reiteró que “no existe ninguna razón técnica que impida iniciar de inmediato la instalación de los sistemas electromecánicos”.

El Túnel del Toyo, una obra estratégica para Antioquia

El Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como Túnel del Toyo, es el más largo de América Latina en su tipo y constituye la obra central de la Nueva Vía al Mar.

Su construcción permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje entre Medellín y el puerto de Urabá, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo económico regional. (MinHacienda)

La obra, que incluye túneles y puentes a lo largo de la compleja geografía del occidente antioqueño, ya completó la fase de excavación y revestimiento.

Ahora, el foco está en la instalación de los equipos electromecánicos, paso indispensable para que el túnel pueda operar de manera segura y eficiente.

La discrepancia entre las autoridades departamentales y el ente nacional ha generado preocupación sobre el posible retraso de la apertura comercial del Túnel del Toyo, que inicialmente se vislumbraba para fines de 2026.