La Vía al Mar y el Túnel del Toyo cambiarán la movilidad en Antioquia: el trayecto entre Medellín y Urabá podría pasar de más de ocho horas a cerca de cuatro, según proyecciones oficiales.

Un corredor estratégico para la salida al Caribe

La puesta en operación de la Vía al Mar y el Túnel del Toyo promete cambiar radicalmente la movilidad entre Medellín y Urabá.

Según información oficial de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, el trayecto que hoy puede superar las ocho horas se reduciría a aproximadamente cuatro horas, dependiendo del tráfico y las condiciones climáticas.

El Túnel del Toyo, con 9,7 kilómetros de longitud, es la obra central de este corredor vial estratégico que busca conectar el occidente antioqueño con los puertos del Caribe.

La Gobernación de Antioquia ha señalado que el proyecto, conocido como Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, permitirá no solo mejorar la movilidad de pasajeros, sino también fortalecer la competitividad logística y la integración económica de la región.

Una vez terminada, la Vía al Mar consolidará a Urabá como un eje clave para el comercio y el turismo, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo.

La reducción del tiempo de viaje significa que Medellín y sus municipios del occidente quedarán prácticamente a una distancia de “ida y vuelta en el día” de los puertos de Urabá, un cambio que transformará la dinámica social y económica de Antioquia.

Impacto económico y logístico para Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que el Túnel del Toyo ha alcanzado un avance cercano al 99 % en su tramo principal y será determinante para reducir los tiempos de desplazamiento hacia Urabá, consolidando la salida estratégica al Caribe colombiano.

Para los viajeros, la reducción del tiempo de viaje implica un cambio radical en la dinámica del turismo y el comercio, pues Urabá quedará prácticamente a una distancia de ida y vuelta en el día, desde Medellín.

No obstante, las autoridades señalan que la duración efectiva del viaje puede variar según el tráfico, los peajes y las condiciones climáticas, factores que tradicionalmente han influido en la movilidad hacia el occidente antioqueño.

Con la finalización de la Vía al Mar y el Túnel del Toyo, Antioquia se acerca al objetivo estratégico de convertirse en un nodo logístico del país, consolidando una salida directa al mar que podría transformar la economía regional y redefinir la relación entre Medellín y el Caribe colombiano.