La Alcaldía de Bello habilitó nuevos cupos para que adultos mayores culminen primaria y secundaria en instituciones públicas, con matrícula gratuita y apoyo escolar.

Educación gratuita para adultos mayores en Bello

El municipio de Bello, en Antioquia, anunció la apertura de nuevos cupos educativos dirigidos a personas mayores que deseen culminar la primaria o continuar su formación académica, en una iniciativa que busca reducir las brechas históricas de acceso a la educación en esta población.

El programa, denominado Bello Mayor Educación, ofrece matrícula gratuita y jornadas académicas los sábados en la mañana en tres instituciones educativas públicas del municipio.

La alcaldesa Lorena González destacó que esta estrategia pretende brindar oportunidades reales de aprendizaje a quienes no pudieron terminar sus estudios en etapas tempranas de la vida, permitiéndoles cumplir el sueño de graduarse del bachillerato y fortalecer sus habilidades académicas.

Según las autoridades locales, desde el inicio del programa alrededor de 150 personas mayores han logrado graduarse de primaria y actualmente cursan estudios de secundaria, lo que evidencia el impacto social de la iniciativa.

Los interesados pueden inscribirse de manera presencial en el Centro Vida “Ana María Díaz” hasta finales de febrero, o mediante un formulario virtual habilitado por la administración municipal.

La oferta educativa, completamente gratuita, incluye además la entrega de kits escolares para facilitar el proceso formativo y garantizar condiciones básicas de estudio para los participantes.

La iniciativa ofrece clases los sábados en instituciones públicas, con matrícula gratuita y kits escolares para los estudiantes mayores. Foto: Getty Images

Cuando la educación no tiene edad

La apuesta de Bello se suma a los esfuerzos regionales por promover la educación a lo largo de la vida

Un enfoque que reconoce la importancia del aprendizaje continuo para mejorar la calidad de vida, fortalecer la autonomía y fomentar la inclusión social de las personas mayores.

La iniciativa refleja una apuesta por la educación como herramienta de inclusión y dignidad en la vejez, al reconocer que el acceso al conocimiento no tiene límite de edad.

Para muchos participantes, volver a las aulas representa no solo la posibilidad de obtener un título académico.

También se trata de fortalecer su autoestima, ampliar sus oportunidades y mantenerse activos en la vida social y comunitaria, en un contexto donde el aprendizaje continuo se consolida como un derecho y una política pública clave.