Bello

Bello abre cupos escolares para adultos mayores que quieren terminar primaria y bachillerato

El municipio lanzó un programa gratuito con clases sabatinas para personas mayores que no pudieron completar su educación formal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

15 de febrero de 2026, 3:49 p. m.
Foto de referencia.
Foto de referencia. Foto: Getty Images

La Alcaldía de Bello habilitó nuevos cupos para que adultos mayores culminen primaria y secundaria en instituciones públicas, con matrícula gratuita y apoyo escolar.

Educación gratuita para adultos mayores en Bello

El municipio de Bello, en Antioquia, anunció la apertura de nuevos cupos educativos dirigidos a personas mayores que deseen culminar la primaria o continuar su formación académica, en una iniciativa que busca reducir las brechas históricas de acceso a la educación en esta población.

El programa, denominado Bello Mayor Educación, ofrece matrícula gratuita y jornadas académicas los sábados en la mañana en tres instituciones educativas públicas del municipio.

La alcaldesa Lorena González destacó que esta estrategia pretende brindar oportunidades reales de aprendizaje a quienes no pudieron terminar sus estudios en etapas tempranas de la vida, permitiéndoles cumplir el sueño de graduarse del bachillerato y fortalecer sus habilidades académicas.

Medellín

¿Son gratuitos los trámites de ISVIMED? Evite estafas en subsidios de vivienda

Medellín

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Medellín

Cierres viales por la Carrera de los Animales el 15 de febrero: conozca los cambios en la movilidad

Medellín

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de mejora de vivienda en Medellín?

Medellín

Subsidio de arrendamiento temporal Medellín: quiénes pueden aplicar y duración

Medellín

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula del Clan del Golfo que aparecen en un reciente video?

Medellín

Bancos que abren este sábado en Medellín: horarios y puntos habilitados para el 14 de febrero

Nación

Así puede donar y enviar ayudas a damnificados en Córdoba desde diferentes puntos de Bogotá: la crisis de lluvias ha dejado miles de afectados

Nación

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Bogotá

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

Según las autoridades locales, desde el inicio del programa alrededor de 150 personas mayores han logrado graduarse de primaria y actualmente cursan estudios de secundaria, lo que evidencia el impacto social de la iniciativa.

Los interesados pueden inscribirse de manera presencial en el Centro Vida “Ana María Díaz” hasta finales de febrero, o mediante un formulario virtual habilitado por la administración municipal.

La oferta educativa, completamente gratuita, incluye además la entrega de kits escolares para facilitar el proceso formativo y garantizar condiciones básicas de estudio para los participantes.

La iniciativa ofrece clases los sábados en instituciones públicas, con matrícula gratuita y kits escolares para los estudiantes mayores.
La iniciativa ofrece clases los sábados en instituciones públicas, con matrícula gratuita y kits escolares para los estudiantes mayores. Foto: Getty Images

Cuando la educación no tiene edad

La apuesta de Bello se suma a los esfuerzos regionales por promover la educación a lo largo de la vida

Un enfoque que reconoce la importancia del aprendizaje continuo para mejorar la calidad de vida, fortalecer la autonomía y fomentar la inclusión social de las personas mayores.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de mejora de vivienda en Medellín?

La iniciativa refleja una apuesta por la educación como herramienta de inclusión y dignidad en la vejez, al reconocer que el acceso al conocimiento no tiene límite de edad.

Para muchos participantes, volver a las aulas representa no solo la posibilidad de obtener un título académico.

También se trata de fortalecer su autoestima, ampliar sus oportunidades y mantenerse activos en la vida social y comunitaria, en un contexto donde el aprendizaje continuo se consolida como un derecho y una política pública clave.

Más de Medellín

La amenaza silenciosa que usan los ciberdelincuentes para robar los datos bancarios.

¿Son gratuitos los trámites de ISVIMED? Evite estafas en subsidios de vivienda

Adultos mayores participan en jornadas educativas del programa municipal que busca cerrar brechas de acceso a la educación en Bello.

Bello abre cupos escolares para adultos mayores que quieren terminar primaria y bachillerato

Inundaciones por lluvias en La Gabriela, en Bello.

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Las inscripciones estarán abiertas del 6 al 13 de noviembre en ocho municipios del departamento.

Cierres viales por la Carrera de los Animales el 15 de febrero: conozca los cambios en la movilidad

Los compradores de vivienda toman su decisión basados en la posibilidad de tener subsidios y en sus perspectivas salariales para poder pagar un crédito de largo plazo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de mejora de vivienda en Medellín?

El documento certifica el estrato socioeconómico de viviendas que estén construidas en la ciudad de Medellín.

Subsidio de arrendamiento temporal Medellín: quiénes pueden aplicar y duración

Cúpula del Clan del Golfo, de izquierda a derecha: Richard, Rodrigo Flechas, Jerónimo, El cura y Flaco monseñor.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula del Clan del Golfo que aparecen en un reciente video?

Bancolombia Davivienda

Bancos que abren este sábado en Medellín: horarios y puntos habilitados para el 14 de febrero

La nueva resolución de Minsalud busca fortalecer la red de Centros de Referencia para ofrecer diagnósticos y tratamientos más oportunos.

Médico de Metrosalud es investigado por acoso sexual en Medellín y destapan más casos similares en la entidad

El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero.

Juez alarga nuevamente la incertidumbre en el caso de Juan David Palacio y fija su decisión de enviarlo o no a la cárcel para el lunes 16 de febrero

Noticias Destacadas