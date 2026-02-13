¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de mejora de vivienda en Medellín?

La Casa de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) ofrece un subsidio familiar para que los beneficiados mejoren su vivienda o construyan en un lote o en una terraza.

Este es un recurso que se entrega “para complementar los ahorros de los trabajadores afiliados y sus familias, y que así puedan cumplir su sueño de tener casa propia al construir en un lote o terraza o mejorar las condiciones de seguridad y de saneamiento de las viviendas existentes, a través de adecuaciones, reparaciones o mejoras locativas“, asegura la entidad en su sitio web.

Las ayudas se destinan para el mejoramiento de las viviendas. Foto: Getty Images

Requisitos de inscripción:

De acuerdo con Comfama, las personas que quieren mejorar su vivienda deben cumplir con lo siguiente,

Estar afiliado a Comfama como trabajador dependiente. Si es pensionado o independiente, sus aportes deben ser del 2 %.

Los ingresos de su grupo familiar no deben ser mayores a 4 SMMLV.

No debe poseer ningún tipo de vivienda diferente a la que se mejorará con el subsidio, en ninguna parte del país.

No debe haber sido beneficiado con subsidios de vivienda anteriormente. Tampoco los integrantes del grupo familiar.

Y para aquellos que vayan a iniciar con la construcción, son los mismos requisitos ya mencionados y estos adicionales:

Si es un bien con varios propietarios (o sea, proindiviso), todos tienen que postularse o avalar el trámite.

Debe ser propietario de un lote o terraza.

El lote o terraza debe encontrarse sin construcción permanente o transitoria.

El lote o terraza no debe tener hipotecas o embargos.

El valor del lote debe ser igual al que aparece en el avalúo catastral.

También se ofrecen subsidios para quienes tengan un lote y quieran construir su casa. Foto: Getty Images/Image Source

La entidad también recuerda que no es necesario tener una familia para poder acceder al subsidio; el hogar puede ser unifamiliar para poder ser elegido como beneficiario.

Para este año, quienes tengan planes de modificar su vivienda podrán recibir hasta 18 SMMLV, es decir, 31.516.290 pesos, para las casas que estén en un sitio urbano. Para las zonas rurales, el subsidio es de 22 SMMLV: 38.519.910 de pesos.

En el caso de la construcción en lotes dentro de la ciudad, los beneficiados recibirán 18 SMMLV, mientras que para los lotes rurales, la ayuda económica alcanza los 70 SMMLV, es decir, 122.563.350 pesos.

Si usted quiere aplicar a este Subsidio Familiar de Vivienda, debe presentar los documentos e iniciar el proceso de manera virtual por medio de la página web de Comfama.