Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

La alcaldía anunció el programa de la mano con Isvimed para así mejorar la calidad de los hogares antioqueños.

Camilo Eduardo Velásquez

11 de febrero de 2026, 9:39 a. m.
Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín.
Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín. Foto: Alcaldía de Cali

La alcaldía de Medellín ha invertido aproximadamente $124.000 millones en las viviendas antioqueñas. El ente gubernamental asegura que esta suma de dinero mejoró la calidad de los hogares antioqueños.

Se programaron nuevas jornadas de preinscripción para febrero y marzo, mediante las cuales los ciudadanos se postularán para ser beneficiarios del programa. La iniciativa une una estrategia de crédito y auxilio, mediante el Subsidio de Mejoramiento de Vivienda y la estrategia Vivir Mejor de la alcaldía de Medellín.

Desde el 11 de febrero de 2026 de abre la jornada en el Barrio Manrique. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Óscar Cardona Cadavis, el director de Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitad de Medellín), declaró: “Estas jornadas nos permiten llegar a los territorios y acompañar a quienes más lo necesitan. Queremos que más hogares accedan a estos beneficios y mejoren sus condiciones de vida“.

Fechas y puntos de atención

Desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de febrero, Isvimed estará en la comuna 3 del barrio Manrique, en la UVA La Armonía.

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Carrera 36 # 84 - 98

Luego, Isvimed brindará atención desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de febrero en la comuna 4 de Aranjuez. En el auditorio Centro Cultural Moravia.

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Cll 82 A # 52 - 25

En marzo se volverá a disponer las jornadas de preinscripción desde el jueves 19 hasta el sábado 21 en la comuna 60 de San Cristóbal.

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Cra 80 # 82 - 60

Y la última jornada que le permitirá a los antioqueños inscribirse al programa será desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 en la comuna 7 de Robleda. En el Centro de Emprendimiento y Empleo.

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
  • Cra 80 # 82 - 60
x
La nueva jornada de preinscriçión es presencial. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Este programa busca beneficiar a “familias en situación de vulnerabilidad social y económica”, para que mediante él, se pueda reducir el “déficit cualitativo de vivienda en el territorio”. El instituto no asegura cómo será el auxilio, ya que estas se definen según las necesidades que identifican los profesionales de Isvimed y el presupuesto disponible.

No obstante, la alcaldía aclara que el programa realizará obras al interior de la vivienda que puedan mejorar las condiciones de hábitat de los ciudadanos. La habitabilidad, seguridad e higiene son las prioridades de Isvimed para la instalación o mantenimiento de baños, cocinas, lavaderos, reparación o cambio de pisos, techos, enchapes, pintura, redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

Está establecido que los subsidios no pueden superar los 15 SMMLV si se trata del mejoramiento de la salubridad del hogar o hasta 18 SMMLV si se trata de una mejora estructural.

Requisitos

  • Ser mayor de edad.
  • Los ingresos totales del hogar deben ser iguales o inferiores a dos (2) SMMLV.
  • El jefe de hogar debe acreditar haber vivido de manera continua en Medellín durante seis (6) años y, además, haber residido los últimos cinco (5) años en la vivienda a mejorar.
  • La vivienda debe estar ubicada en suelo apto, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
  • La vivienda debe contar con conexión a servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía.
  • La vivienda debe estar construida con materiales convencionales.
  • Ningún miembro del hogar debe ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional.
  • El título de la vivienda a mejorar debe estar inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos a nombre de un miembro del hogar postulante que habite en la vivienda o, en su defecto, se debe acreditar la calidad de poseedor mediante documentos que demuestren la tenencia.
  • La vivienda a mejorar no debe tener medidas cautelares vigentes ni limitaciones al derecho de dominio, distintas a las inscritas para la adquisición de la vivienda inicial.
  • Ningún miembro del hogar debe haber recibido previamente un subsidio otorgado por cualquier entidad estatal, tales como subsidios para vivienda nueva, mejoramiento o subsidios en dinero o en especie.
Noticias Destacadas