Medellín avanza en su estrategia de inclusión digital con un nuevo programa de Ruta N dirigido a personas entre los 45 y 75 años, una apuesta por integrar a la población mayor en la transformación tecnológica y el mercado laboral del conocimiento.

Ruta N impulsa formación digital para adultos mayores en Medellín

En el marco de su estrategia de innovación y desarrollo tecnológico, Ruta N lanzó en 2026 una iniciativa dirigida a fortalecer las capacidades digitales de personas entre los 45 y 75 años en Medellín, un grupo poblacional que históricamente ha enfrentado mayores barreras de acceso a la transformación digital.

El programa, denominado Horizontes Senior, se enmarca en la política pública de ciencia, tecnología e innovación del Distrito y responde a la necesidad de cerrar brechas sociales y económicas asociadas a la edad y al acceso desigual a la formación tecnológica.

La convocatoria del programa está abierta hasta el 9 de marzo o hasta completar el cupo de inscritos, y el proceso de postulación se realiza a través del portal oficial de Ruta N (rutanmedellin.org).

Los requisitos incluyen disponer de al menos 250 semanas antes de la jubilación, haber completado la educación secundaria, residir en Medellín o su área metropolitana, y disponer de un ordenador, conexión a internet y de 6 a 8 horas semanales disponibles para formación.

Dentro de este plan, la formación de talento digital se considera un eje central para impulsar la competitividad regional y garantizar una transformación inclusiva que beneficie a toda la población, sin importar su etapa de vida.

En ese contexto, Horizontes Senior surge como una apuesta pionera para incluir a personas mayores en la economía del conocimiento, con énfasis en empleabilidad, generación de ingresos y alfabetización digital, como se explica en la página de Ruta N Medellín.

El programa de Ruta N busca fortalecer las competencias digitales de personas entre los 45 y 75 años en la ciudad. Foto: Foto: página oficial Ruta N Medellín

Programa de Ruta N impulsa inclusión digital de adultos mayores

Según la entidad, estas acciones buscan garantizar que “nadie se quede atrás en la transformación de Medellín”, ampliando el acceso al conocimiento tecnológico y promoviendo la inclusión social.

La creación de Horizontes Senior se suma a un conjunto de programas de Ruta N que abarcan diferentes etapas del ciclo de vida, desde niños y jóvenes hasta adultos, con el propósito de fortalecer el ecosistema de innovación y responder a la creciente demanda de talento digital.

El programa está orientado a alfabetización digital y empleabilidad, es decir, no solo a “usar tecnología”, sino a sacarle provecho económico y social. La formación incluye competencias básicas y aplicadas para la vida cotidiana y el trabajo.

En años recientes, la entidad ha entregado miles de licencias de formación en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube y marketing digital.

Además, ha impulsado entrenamientos intensivos en tecnologías emergentes, lo que evidencia una estrategia integral de desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación.

Desde una perspectiva de política pública, el programa reconoce la importancia de la inclusión digital de los adultos mayores como un factor clave para el desarrollo económico y la cohesión social.

La creación de este programa por parte de Ruta N representa un paso significativo hacia una transformación digital más equitativa en Medellínl.