Medellín

Medellín quiere a sus adultos mayores en la era digital: Ruta N lanza programa de formación desde los 45 años

La iniciativa de Ruta N busca reducir la brecha digital en Medellín mediante formación tecnológica para adultos entre 45 y 75 años, con énfasis en empleabilidad y generación de ingresos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 8:27 a. m.
El programa de Ruta N busca fortalecer las competencias digitales de personas entre los 45 y 75 años en la ciudad.
El programa de Ruta N busca fortalecer las competencias digitales de personas entre los 45 y 75 años en la ciudad. Foto: Getty Images

Medellín avanza en su estrategia de inclusión digital con un nuevo programa de Ruta N dirigido a personas entre los 45 y 75 años, una apuesta por integrar a la población mayor en la transformación tecnológica y el mercado laboral del conocimiento.

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

Ruta N impulsa formación digital para adultos mayores en Medellín

En el marco de su estrategia de innovación y desarrollo tecnológico, Ruta N lanzó en 2026 una iniciativa dirigida a fortalecer las capacidades digitales de personas entre los 45 y 75 años en Medellín, un grupo poblacional que históricamente ha enfrentado mayores barreras de acceso a la transformación digital.

El programa, denominado Horizontes Senior, se enmarca en la política pública de ciencia, tecnología e innovación del Distrito y responde a la necesidad de cerrar brechas sociales y económicas asociadas a la edad y al acceso desigual a la formación tecnológica.

La convocatoria del programa está abierta hasta el 9 de marzo o hasta completar el cupo de inscritos, y el proceso de postulación se realiza a través del portal oficial de Ruta N (rutanmedellin.org).

Medellín

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

Medellín

Antioquia también está devastada por el invierno: más de 9.000 damnificados y escuelas a punto de caerse

Medellín

“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico Gutiérrez a Petro por supuesto desplante a alcaldes en Córdoba

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín para este miércoles 11 de febrero: así cambiará la medida; evite multas

Medellín

Tragedia en Itagüí: pareja puso a cocinar algo, se quedó dormida y murió en su vivienda

Medellín

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

Medellín

Reportan en Medellín el aberrante caso de una mujer en embarazo que fue secuestrada y violentada durante dos días: hay dos capturados

Mejor Colombia

Publicidad exterior en Colombia: así evoluciona para conectar con las audiencias

Finanzas

Medellín abre nuevas oportunidades de empleo para todos los perfiles: aplique acá

Política

Crisis en la paz total de Medellín: cabecilla revela “punto muerto” y pone en vilo la negociación con Petro

Los requisitos incluyen disponer de al menos 250 semanas antes de la jubilación, haber completado la educación secundaria, residir en Medellín o su área metropolitana, y disponer de un ordenador, conexión a internet y de 6 a 8 horas semanales disponibles para formación.

Dentro de este plan, la formación de talento digital se considera un eje central para impulsar la competitividad regional y garantizar una transformación inclusiva que beneficie a toda la población, sin importar su etapa de vida.

En ese contexto, Horizontes Senior surge como una apuesta pionera para incluir a personas mayores en la economía del conocimiento, con énfasis en empleabilidad, generación de ingresos y alfabetización digital, como se explica en la página de Ruta N Medellín.

El programa de Ruta N busca fortalecer las competencias digitales de personas entre los 45 y 75 años en la ciudad.
El programa de Ruta N busca fortalecer las competencias digitales de personas entre los 45 y 75 años en la ciudad. Foto: Foto: página oficial Ruta N Medellín

Programa de Ruta N impulsa inclusión digital de adultos mayores

Según la entidad, estas acciones buscan garantizar que “nadie se quede atrás en la transformación de Medellín”, ampliando el acceso al conocimiento tecnológico y promoviendo la inclusión social.

La creación de Horizontes Senior se suma a un conjunto de programas de Ruta N que abarcan diferentes etapas del ciclo de vida, desde niños y jóvenes hasta adultos, con el propósito de fortalecer el ecosistema de innovación y responder a la creciente demanda de talento digital.

El programa está orientado a alfabetización digital y empleabilidad, es decir, no solo a “usar tecnología”, sino a sacarle provecho económico y social. La formación incluye competencias básicas y aplicadas para la vida cotidiana y el trabajo.

En años recientes, la entidad ha entregado miles de licencias de formación en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube y marketing digital.

Este es el nuevo precio del pasaje del metro y buses de transporte público en Medellín y el Valle de Aburrá

Además, ha impulsado entrenamientos intensivos en tecnologías emergentes, lo que evidencia una estrategia integral de desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación.

Desde una perspectiva de política pública, el programa reconoce la importancia de la inclusión digital de los adultos mayores como un factor clave para el desarrollo económico y la cohesión social.

La creación de este programa por parte de Ruta N representa un paso significativo hacia una transformación digital más equitativa en Medellínl.

Más de Medellín

subsidio mejoramiento de vivienda en Cali

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

El programa de Ruta N busca fortalecer las competencias digitales de personas entre los 45 y 75 años en la ciudad.

Medellín quiere a sus adultos mayores en la era digital: Ruta N lanza programa de formación desde los 45 años

Rescate de niño que se aferró a un árbol para sobrevivir a las inundaciones en Necoclí, Antioquia.

Antioquia también está devastada por el invierno: más de 9.000 damnificados y escuelas a punto de caerse

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro

“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico Gutiérrez a Petro por supuesto desplante a alcaldes en Córdoba

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín para este miércoles 11 de febrero: así cambiará la medida; evite multas

Esta fue la pareja que murió en el trágico hecho.

Tragedia en Itagüí: pareja puso a cocinar algo, se quedó dormida y murió en su vivienda

Cristian Camilo Martínez Marín, mecánico industrial que desde España participó en la fabricación de un repuesto para el Metro de Medellín.

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

Rescatan en Medellín a mujer que fue secuestrada para obligarla a abortar.

Reportan en Medellín el aberrante caso de una mujer en embarazo que fue secuestrada y violentada durante dos días: hay dos capturados

José Luis Rivas Mosquera (izq.) fue detenido por el asesinato del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona en Medellín.

Cae sospechoso de cruel asesinato de profesor del Tecnológico de Antioquia en un intento de hurto

Envían a prisión a Laura Rave, señalada de prenderle fuego a su esposo, el DJ Alexis Ospina Piedrahíta, quien murió producto de las heridas.

A prisión la esposa de DJ que murió tras ser quemado vivo en su propia casa en Medellín

Noticias Destacadas