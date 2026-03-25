Medellín: hay más de 26.000 vacantes de empleo con postulación 100 % virtual

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país. La capital antioqueña destaca por mantener indicadores de desempleo por debajo del promedio nacional y por su capacidad para generar nuevas oportunidades de trabajo, impulsadas por su crecimiento económico y el desarrollo de distintos sectores productivos.

En medio de este panorama, actualmente hay más de 26 mil ofertas laborales abiertas en la ciudad, con procesos de postulación que se pueden realizar de manera completamente virtual. Esta amplia oferta permite que personas con distintos niveles de experiencia exploren nuevas oportunidades y avancen en su trayectoria profesional.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como salud, mercadeo, mecánica, administración, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito.

Las personas interesadas pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Regente de farmacia – Medipiel

Salario: $ 1.900.000

Como responsable de farmacia, su misión será garantizar que se cumplan todos los estándares normativos mientras ofrece un servicio excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de las normativas farmacéuticas vigentes.

Proveer un servicio excepcional y seguro a los clientes de la farmacia.

Supervisar la dispensación correcta de medicamentos.

Asesorar a los clientes sobre el uso adecuado de los productos.

Gestionar el inventario de medicamentos y productos de farmacia.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia con resolución.

Experiencia mínima de 2 años como responsable de farmacia o gestor de farmacia.

Conocimiento actualizado de las normativas farmacéuticas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder de mercadeo – Londoño Gómez

Salario: A convenir

Se busca un líder de mercadeo, cuya misión será liderar la estrategia y ejecución de los planes de mercadeo, teniendo en cuenta el tipo de producto o proyectos asignados y el público al que van dirigidos, procurando mantener siempre la identidad de la empresa y buscando mayor impacto en la venta y prestación de los productos y servicios.

Responsabilidades:

Coordinación, supervisión y participación en los diferentes eventos de la marca a nivel nacional e internacional.

Hacer actividades de mercadeo que acompañen la estrategia comercial de los proyectos a cargo.

Apoyar los estudios de satisfacción del cliente y estudios de competencia y mercado.

Realizar y presentar estudios de competencia y mercadeo de los proyectos inmobiliarios asignados.

Manejo de proveedores y aliados estratégicos, entre otras.

Requerimientos:

Profesional en mercadeo y ventas, administración, comunicación social o publicidad.

Experiencia mínima de 1 año como analista de mercadeo, investigación de mercados, logística de eventos y gestión de proveedores, preferiblemente en el sector inmobiliario.

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Empleo para auxiliares administrativos: estas son las ofertas destacadas de la semana

Auxiliar de mecánica – Essity

Salario: A convenir

Como auxiliar mecánico, será encargado de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de la flota propia, apoyar a los mecánicos utilizando las herramientas necesarias para desarrollar la labor.

Responsabilidades:

Ejecutar las actividades de mantenimiento.

Realizar los alistamientos preventivos y correctivos de los vehículos.

Diligenciar formatos físicos y virtuales que garanticen la trazabilidad de las actividades realizadas.

Inspeccionar, diagnosticar y reparar las partes afectadas sencillas de los vehículos bajo las órdenes de un supervisor o mecánico, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Velar por el orden, aseo, cuidado y manutención de los equipos, sitio y herramientas de trabajo.

Velar por la trazabilidad de calibración de los equipos que así lo requiera la operación, y aplicar e interpretar las rutinas de mantenimiento por marca.

Inspirar a las personas y a los equipos y movilizar su inteligencia, energía y comportamientos para impactar positivamente los resultados de la organización.

Ejecutar las políticas y medidas definidas por la organización para cumplir la legislación aplicable y las normas internas.

Cumplir los estándares de seguridad y salud en el trabajo, calidad e inocuidad, seguridad en la cadena de suministro, ambiental.

Requerimientos:

Bachiller técnico en mecánica o afines o técnico en mecánica o afines.

Experiencia mínima entre 1 a 2 años en mantenimiento de vehículos de transporte de carga, pasajeros, maquinaria amarilla y funciones relacionadas al rol.

Conocimientos básicos en motores, cajas, diferenciales de tractocamiones.

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Auxiliar de tesorería – Medipiel

Salario: $2.275.000

Como parte del equipo, será clave para asegurar la gestión efectiva del efectivo y el cumplimiento de políticas financieras, contribuyendo a maximizar la eficiencia y transparencia en las operaciones financieras de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar el flujo de caja diario y reportar discrepancias.

Administrar cuentas por pagar y por cobrar.

Elaborar informes financieros para la dirección.

Colaborar en la implementación de políticas de control financiero.

Apoyar en auditorías internas y externas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar o asistente de tesorería.

Conocimiento en gestión de flujo de caja y reportes financieros.

Manejo avanzado de Excel y software contable.

Habilidades de comunicación y organización.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

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Ejecutivo de prospección comercial – Magneto Global

Salario: A convenir

Este rol es esencial para captar y calificar oportunidades de negocio, siendo el primer eslabón estratégico en el proceso comercial.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.

Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.

Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.

Atender y calificar oportunidades entrantes.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.

Conocimiento en el uso de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

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