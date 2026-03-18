Empleo para auxiliares administrativos: estas son las ofertas destacadas de la semana

Con más de 2.500 vacantes disponibles, el empleo para auxiliares administrativos se mantiene como una de las alternativas con mayor movimiento en el mercado laboral. Este rol es clave en el funcionamiento de las organizaciones, ya que apoya la gestión interna, facilita la organización de procesos y contribuye al adecuado manejo de la información.

Además, este tipo de empleo representa una puerta de entrada al mercado laboral o una oportunidad para fortalecer la experiencia profesional, al involucrar tareas que desarrollan habilidades útiles en diferentes entornos de trabajo.

Consejos para los candidatos

Quienes deseen postularse pueden mejorar sus oportunidades si fortalecen tanto habilidades técnicas como blandas. Entre las más valoradas se encuentran el manejo de herramientas ofimáticas, la organización de información y la atención al detalle.

También es importante desarrollar competencias como la comunicación asertiva, la gestión del tiempo y la capacidad de adaptación, ya que estas facilitan el trabajo en equipo y la respuesta a distintas situaciones dentro del entorno laboral.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Auxiliar administrativo contable – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 3.000.000

La persona seleccionada será responsable de la contabilización y gestión de servicios públicos e internet, contribuyendo directamente a la eficiencia operativa de la empresa.

Responsabilidades:

Contabilización de servicios públicos y pagos de impuestos.

Gestión de solicitudes de pago y creación de proveedores.

Contabilización de caja menor en SAP.

Generación de pedidos y gestión de anticipos.

Requerimientos:

Formación en contabilidad, administración o afines.

Experiencia previa en funciones administrativas y contables.

Manejo de SAP deseable.

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Auxiliar administrativo/facturación – Pereira

Empresa: Superpack

Salario: $ 1.950.000

Si tiene experiencia demostrable contribuyendo a temas administrativo y de facturación, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar apoyo a diferentes áreas administrativas/facturación o logística.

Recibir los correos con solicitud de facturas de todos los coordinadores y/o jefes de las diferentes operaciones, con el fin de tener el registro del ingreso en contabilidad y poder realizar el cobro a los diferentes clientes.

Emitir facturas electrónicas conforme a los servicios prestados y las órdenes de servicio reportadas por los diferentes centros de trabajo

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en administración de empresas, gestión humana o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de selección, contratación y mantenimiento de relaciones laborales.

Nivel de Excel de intermedio.

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Vacantes con contratación inmediata en Colombia: así puede aplicar

Auxiliar administrativo supernumerario – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 1.800.000 a $ 1.940.000

Como auxiliar administrativo supernumerario en Banco de Occidente, será clave para el buen funcionamiento de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

Apoyar en las tareas administrativas diarias del departamento.

Gestionar documentación y archivo de manera eficiente.

Asistir en la coordinación de reuniones y eventos internos.

Mantener actualizada la base de datos de clientes y proveedores.

Ofrecer soporte administrativo a diferentes áreas cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar administrativo o en roles similares.

Conocimiento en gestión documental y archivo.

Habilidades en el uso de herramientas ofimáticas.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

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Auxiliar administrativo – Medellín

Empresa: Cooperativa de ahorro y crédito crear

Salario: A convenir

Como parte integral del equipo administrativo, su papel será crucial para mantener la fluidez operativa y garantizar que todas las operaciones se realicen de manera eficiente y transparente.

Responsabilidades:

Gestionar y organizar documentos y archivos administrativos.

Coordinar la comunicación interna y externa de la cooperativa.

Apoyar en la planificación y ejecución de reuniones y eventos.

Mantener actualizado el inventario de material de oficina.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la fluidez operativa.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar administrativo o en un rol similar.

Conocimiento en gestión documental y herramientas de oficina.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Proactividad y atención al detalle.

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Practicante en auxiliar administrativo – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: $ 1.750.905

La posición de practicante en auxiliar administrativo es clave para crear un ambiente organizacional eficiente, donde su contribución permitirá potenciar el soporte en las actividades administrativas de la empresa.

Responsabilidades:

Apoyar en la organización y archivo de documentos administrativos.

Realizar digitación y registro de información en sistemas o bases de datos.

Atender llamadas correos electrónicos y solicitudes de clientes internos o externos.

Apoyar la elaboración de documentos informes y reportes administrativos.

Gestionar agendas y reuniones.

Brindar apoyo general a diferentes áreas.

Requerimientos:

Estudiante o recién egresado de auxiliar administrativo o carreras afines.

Familiaridad con herramientas de oficina (Excel, Word).

Habilidades comunicativas y de organización.

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