Vacantes con contratación inmediata en Colombia: así puede aplicar

Con más de 30.000 vacantes que requieren ser cubiertas con urgencia en el país, la contratación inmediata se posiciona como una alternativa clave para quienes buscan ingresar rápidamente al mercado laboral. Esta dinámica responde a la necesidad de las empresas de vincular talento en el menor tiempo posible y mantener la continuidad de sus operaciones.

Este tipo de oportunidades permite adquirir experiencia en distintos entornos y, en algunos casos, abrir la puerta a una vinculación a largo plazo. Además, puede representar un primer paso para fortalecer el perfil profesional y ampliar las opciones de crecimiento.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Asesor comercial senior de ahorro pensional – Bogotá

Empresa: Colfondos

Salario: $ 1.750.905 a $ 4.000.000

En este rol tendrá la responsabilidad de impulsar el crecimiento del portafolio pensional, asesorando a clientes de alto valor y aportando su conocimiento para el desarrollo de soluciones financieras efectivas.

Responsabilidades:

Identificar, prospectar y gestionar clientes de manera estratégica para la promoción de productos de ahorro pensional.

Brindar asesoría integral en pensiones y ahorro, ajustada a las necesidades y objetivos de cada cliente.

Desarrollar y fidelizar relaciones comerciales sólidas y de largo plazo.

Cumplir y superar metas de ventas, con un enfoque consultivo y de resultados sostenibles.

Participar activamente en procesos de capacitación avanzada y actualización normativa.

Requerimientos:

Profesional en áreas económicas, financieras, administrativas, contables, mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 2 años en ventas consultivas de productos financieros.

Habilidades: negociación de alto nivel, gestión estratégica de clientes, comunicación asertiva y fuerte orientación al logro.

Perfil: autonomía, liderazgo comercial, visión de largo plazo y capacidad de generar resultados medibles.

¡Aplique acá!

Supervisor de operaciones marítimas en servicios portuarios – Barranquilla

Empresa empleadora: Su Servicio

Salario: $ 3.100.000

Como supervisor de operaciones marítimas, también conocido como coordinador de operaciones portuarias o gerente de carga marítima, jugará un papel crucial en la coordinación y supervisión de las operaciones marítimas en el puerto.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones diarias de carga y descarga marítima.

Gestionar el equipo de trabajo asegurando el cumplimiento de normativas de seguridad y eficiencia.

Monitorear el uso de recursos y optimizar procesos operativos.

Colaborar con otros departamentos para mejorar la eficiencia del puerto.

Asegurar el uso adecuado de herramientas ofimáticas en las operaciones diarias.

Requerimientos:

Título universitario en ingeniería marítima, logística o campo relacionado.

Experiencia mínima de 3 años como supervisor de operaciones marítimas o similar.

Conocimiento en herramientas ofimáticas y gestión de carga.

Capacidad para trabajar en turnos rotativos y bajo presión.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

¡Aplique acá!

Vacantes en Bogotá con salarios de hasta $ 7 millones: así puede postularse

Ejecutivo de consumo – Medellín y Bogotá

Empresa: A convenir

Salario: A convenir

Como ejecutivo comercial de consumo, será fundamental para asegurar el cumplimiento de los objetivos de venta, rentabilidad y posicionamiento de la marca en el mercado.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones comerciales con cadenas regionales.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de venta y rentabilidad.

Gestionar y expandir la presencia de la marca en el canal de consumo.

Realizar análisis de mercado y segmentación para identificar nuevas oportunidades.

Negociar con clientes B2B y B2C para fortalecer las relaciones comerciales.

Requerimientos:

Técnicos en adelante en programas afines a administración de empresas, ingeniería industrial, marketing y ventas o afines.

3 años en adelante de experiencia en áreas comerciales o de ventas en el sector de consumo masivo.

Conocimiento del mercado de consumo masivo y manejo de KPI.

Experiencia en gestión de cadenas regionales y puntos de venta.

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Operador(a) de planta – Cali

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

El candidato ideal deberá cumplir con los estándares de la organización y las normativas de seguridad ambiental.

Responsabilidades:

Recibir y almacenar combustible de manera segura.

Realizar análisis de calidad del combustible.

Suministrar combustible según los requerimientos del cliente.

Cumplir con las normas de seguridad y programas ambientales.

Atender pedidos con amabilidad y en el tiempo acordado.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante de sexto semestre en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento industrial o instrumentación y control.

Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Conocimientos en SAP, paquete Office y Outlook.

¡Aplique acá!

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