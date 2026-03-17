EMPLEO

Vacantes en Bogotá con salarios de hasta $ 7 millones: así puede postularse

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

17 de marzo de 2026, 4:40 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta
Gran convocatoria laboral abierta Foto: Getty Images/iStockphoto

Tener un empleo con salarios de hasta $7 millones de pesos mensuales en Bogotá representa una oportunidad clave para afrontar el costo de vida en la capital colombiana. Este nivel de ingresos permite aumentar la capacidad de ahorro e inversión y acceder a mejores productos financieros.

Además, este tipo de remuneración suele incluir beneficios laborales como seguros privados y mayor estabilidad, lo que brinda mayor tranquilidad económica. También facilita la proyección a mediano y largo plazo y la posibilidad de asumir nuevos retos personales.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como mercadeo, psicología, sistemas, salud, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Finanzas

Trabajo remoto: vacantes disponibles y cómo aplicar

Consumo inteligente

Prosperidad Social anunció entrega de dinero a miles de familias en marzo: estas son las fechas

Finanzas

¿Busca empleo de medio tiempo? Conozca las vacantes disponibles

Finanzas

Vacantes de empleo en el eje cafetero: así puede postularse

Finanzas

Empresas abren vacantes para conductores en distintas ciudades: conozca cómo aplicar

Trabajo y educación

Tres ferias de empleo en Bogotá ofrecerán más de 140 vacantes este 17 de marzo: así puede participar

Pensiones y cesantías

Pensiones de las mujeres: esta es la realidad de los ingresos de las jubiladas frente a los hombres

Finanzas

Vacantes bilingües en Colombia con salarios de hasta $ 8 millones: así puede postularse

Finanzas

Empresas buscan asesores comerciales: vacantes disponibles para aplicar

Finanzas

Trabajo sin experiencia en varias ciudades: así puede postularse

Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador de mercadeo

Empresa: Prever

Salario: $ 5.000.000

En Prever, están en busca de un talento excepcional que juegue un rol clave en el análisis y la investigación de mercados para impulsar decisiones estratégicas dentro de la empresa.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar estrategias de investigación de mercados.
  • Analizar datos de consumidores para identificar tendencias y oportunidades.
  • Colaborar con equipos internos para alinear estrategias de mercado.
  • Presentar informes detallados a la gerencia sobre hallazgos de mercado.

Requerimientos:

  • Profesional en mercadeo, administración o campos relacionados, preferiblemente con especialización.
  • Experiencia mínima de 5 años como coordinador de mercadeo similar en empresas de seguros, salud o exequial
  • Habilidad comprobada en análisis de datos y uso de herramientas analíticas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

¡Aplique acá!

Analista de people analytics

Empresa: Activos

Salario: $ 6.000.000

Si le motiva trabajar en un equipo que se enfoca en la mejora continua y la excelencia, esta es su oportunidad de brillar.

Responsabilidades:

  • Analizar y transformar datos de recursos humanos para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
  • Desarrollar informes y dashboards que faciliten la comprensión de los datos de talento.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para alinear estrategias de talento con los objetivos de la empresa.
  • Monitorear y evaluar métricas clave para mejorar la eficiencia de los procesos de gestión del talento.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración de empresas, psicología, ingeniería industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en análisis de datos, preferiblemente en el área de recursos humanos.
  • Dominio de herramientas de análisis de datos como Excel, Power BI o Tableau.
  • Capacidad para interpretar datos y generar insights accionables.
  • Habilidades de comunicación efectiva para presentar resultados a diferentes niveles de la organización.

¡Aplique acá!

Ofertas laborales con contrato a término indefinido en Bogotá: aplique gratis

Especialista de seguridad de la información y ciberseguridad

Empresa: Bancamía

Salario: $ 6.500.000

Su trabajo será crucial para fortalecer el sistema de seguridad, asegurando tanto el cumplimiento de normativas como la correcta gestión de incidentes.

Responsabilidades:

  • Analizar e implementar mejores prácticas
  • Gestionar vulnerabilidades
  • Supervisar operaciones del SOC
  • Liderar gestión de incidentes cibernéticos

Requerimientos:

  • Formación académica en sistemas o carreras afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en gestión de incidentes.
  • Conocimiento en desarrollo seguro y administración de redes.
  • Competencia en herramientas como NIST y SOC.
  • Experiencia en entornos cloud y seguridad informática.

¡Aplique acá!

Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo

Empresa: DAVIbank

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
  • Llevar a cabo evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
  • Monitorear y gestionar riesgos laborales.
  • Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
  • Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
  • Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
  • Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
  • Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
  • Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.