Vacantes en Bogotá con salarios de hasta $ 7 millones: así puede postularse

Tener un empleo con salarios de hasta $7 millones de pesos mensuales en Bogotá representa una oportunidad clave para afrontar el costo de vida en la capital colombiana. Este nivel de ingresos permite aumentar la capacidad de ahorro e inversión y acceder a mejores productos financieros.
Además, este tipo de remuneración suele incluir beneficios laborales como seguros privados y mayor estabilidad, lo que brinda mayor tranquilidad económica. También facilita la proyección a mediano y largo plazo y la posibilidad de asumir nuevos retos personales.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como mercadeo, psicología, sistemas, salud, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.
Coordinador de mercadeo
Empresa: Prever
Salario: $ 5.000.000
En Prever, están en busca de un talento excepcional que juegue un rol clave en el análisis y la investigación de mercados para impulsar decisiones estratégicas dentro de la empresa.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de investigación de mercados.
- Analizar datos de consumidores para identificar tendencias y oportunidades.
- Colaborar con equipos internos para alinear estrategias de mercado.
- Presentar informes detallados a la gerencia sobre hallazgos de mercado.
Requerimientos:
- Profesional en mercadeo, administración o campos relacionados, preferiblemente con especialización.
- Experiencia mínima de 5 años como coordinador de mercadeo similar en empresas de seguros, salud o exequial
- Habilidad comprobada en análisis de datos y uso de herramientas analíticas.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Analista de people analytics
Empresa: Activos
Salario: $ 6.000.000
Si le motiva trabajar en un equipo que se enfoca en la mejora continua y la excelencia, esta es su oportunidad de brillar.
Responsabilidades:
- Analizar y transformar datos de recursos humanos para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
- Desarrollar informes y dashboards que faciliten la comprensión de los datos de talento.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para alinear estrategias de talento con los objetivos de la empresa.
- Monitorear y evaluar métricas clave para mejorar la eficiencia de los procesos de gestión del talento.
Requerimientos:
- Título profesional en administración de empresas, psicología, ingeniería industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en análisis de datos, preferiblemente en el área de recursos humanos.
- Dominio de herramientas de análisis de datos como Excel, Power BI o Tableau.
- Capacidad para interpretar datos y generar insights accionables.
- Habilidades de comunicación efectiva para presentar resultados a diferentes niveles de la organización.
Especialista de seguridad de la información y ciberseguridad
Empresa: Bancamía
Salario: $ 6.500.000
Su trabajo será crucial para fortalecer el sistema de seguridad, asegurando tanto el cumplimiento de normativas como la correcta gestión de incidentes.
Responsabilidades:
- Analizar e implementar mejores prácticas
- Gestionar vulnerabilidades
- Supervisar operaciones del SOC
- Liderar gestión de incidentes cibernéticos
Requerimientos:
- Formación académica en sistemas o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en gestión de incidentes.
- Conocimiento en desarrollo seguro y administración de redes.
- Competencia en herramientas como NIST y SOC.
- Experiencia en entornos cloud y seguridad informática.
Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo
Empresa: DAVIbank
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000
Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
- Llevar a cabo evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
- Monitorear y gestionar riesgos laborales.
- Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
- Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
- Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
- Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
- Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
- Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.
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