Vacantes en Bogotá con salarios de hasta $ 7 millones: así puede postularse

Tener un empleo con salarios de hasta $7 millones de pesos mensuales en Bogotá representa una oportunidad clave para afrontar el costo de vida en la capital colombiana. Este nivel de ingresos permite aumentar la capacidad de ahorro e inversión y acceder a mejores productos financieros.

Además, este tipo de remuneración suele incluir beneficios laborales como seguros privados y mayor estabilidad, lo que brinda mayor tranquilidad económica. También facilita la proyección a mediano y largo plazo y la posibilidad de asumir nuevos retos personales.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como mercadeo, psicología, sistemas, salud, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador de mercadeo

Empresa: Prever

Salario: $ 5.000.000

En Prever, están en busca de un talento excepcional que juegue un rol clave en el análisis y la investigación de mercados para impulsar decisiones estratégicas dentro de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de investigación de mercados.

Analizar datos de consumidores para identificar tendencias y oportunidades.

Colaborar con equipos internos para alinear estrategias de mercado.

Presentar informes detallados a la gerencia sobre hallazgos de mercado.

Requerimientos:

Profesional en mercadeo, administración o campos relacionados, preferiblemente con especialización.

Experiencia mínima de 5 años como coordinador de mercadeo similar en empresas de seguros, salud o exequial

Habilidad comprobada en análisis de datos y uso de herramientas analíticas.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

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Analista de people analytics

Empresa: Activos

Salario: $ 6.000.000

Si le motiva trabajar en un equipo que se enfoca en la mejora continua y la excelencia, esta es su oportunidad de brillar.

Responsabilidades:

Analizar y transformar datos de recursos humanos para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Desarrollar informes y dashboards que faciliten la comprensión de los datos de talento.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para alinear estrategias de talento con los objetivos de la empresa.

Monitorear y evaluar métricas clave para mejorar la eficiencia de los procesos de gestión del talento.

Requerimientos:

Título profesional en administración de empresas, psicología, ingeniería industrial o afines.

Experiencia mínima de 3 años en análisis de datos, preferiblemente en el área de recursos humanos.

Dominio de herramientas de análisis de datos como Excel, Power BI o Tableau.

Capacidad para interpretar datos y generar insights accionables.

Habilidades de comunicación efectiva para presentar resultados a diferentes niveles de la organización.

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Especialista de seguridad de la información y ciberseguridad

Empresa: Bancamía

Salario: $ 6.500.000

Su trabajo será crucial para fortalecer el sistema de seguridad, asegurando tanto el cumplimiento de normativas como la correcta gestión de incidentes.

Responsabilidades:

Analizar e implementar mejores prácticas

Gestionar vulnerabilidades

Supervisar operaciones del SOC

Liderar gestión de incidentes cibernéticos

Requerimientos:

Formación académica en sistemas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en gestión de incidentes.

Conocimiento en desarrollo seguro y administración de redes.

Competencia en herramientas como NIST y SOC.

Experiencia en entornos cloud y seguridad informática.

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Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo

Empresa: DAVIbank

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Llevar a cabo evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Monitorear y gestionar riesgos laborales.

Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.

Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.

Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.

Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.

Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.

Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

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