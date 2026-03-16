Ofertas laborales con contrato a término indefinido en Bogotá: aplique gratis

Los contratos a término indefinido suelen ser una de las modalidades más valoradas por quienes buscan estabilidad laboral y proyección a largo plazo, ya que permiten contar con mayor seguridad en el empleo y acceder a beneficios y oportunidades de desarrollo dentro de las organizaciones.

En línea con estos beneficios, en Bogotá, diversas empresas han abierto más de 20 mil procesos de oportunidades de empleo bajo esta modalidad, representando una oportunidad para personas interesadas en vincularse al mercado laboral con condiciones que favorecen la continuidad y el crecimiento profesional.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos de la oferta. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Contador público

Empresa: CEI empresarial

Salario: $3.000.000 a $6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector importación solicita profesional en contabilidad con tarjeta profesional vigente para desempeñar el cargo contador.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar las operaciones contables diarias.

Preparar informes financieros precisos y oportunos.

Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables.

Colaborar en la optimización de los procesos financieros.

Analizar y reportar sobre el flujo de efectivo y el presupuesto.

Requerimientos:

Título en Contaduría Pública o afines.

Experiencia mínima de 3 años como contador o contable.

Conocimiento avanzado en normas internacionales de contabilidad.

Habilidades en software contable y herramientas de análisis financiero.

Excelentes capacidades de comunicación y trabajo en equipo.

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Auxiliar de talento humano

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte de un equipo dinámico de recursos humanos, tendrá la oportunidad de crecer y desarrollar sus habilidades en un ambiente de trabajo colaborativo y amigable.

Responsabilidades:

Apoyar en el proceso de reclutamiento y selección de personal.

Gestionar y actualizar la base de datos de candidatos.

Colaborar en la organización de eventos de integración y formación.

Asistir en tareas administrativas del área de Recursos Humanos.

Mantener comunicación constante con los candidatos durante el proceso de selección.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo 1 año de experiencia en reclutamiento.

Habilidades en procesos administrativos.

Disponibilidad para trabajar presencialmente en Siberia-Tenjo.

Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.

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¿Busca empleo en Bogotá? Estas son las vacantes destacadas de la semana

Auxiliar de enfermería

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Gerente especialista en leasing

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un gerente de producto financiero con un enfoque en alcanzar metas comerciales, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Generar, estructurar y presentar negocios de leasing en diversas zonas

Aprobar y radicar propuestas de negocios eficazmente

Impulsar el crecimiento del producto en segmentos específicos

Colaborar estrechamente con otros equipos para el desarrollo de productos

Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y productos de leasing

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines

Experiencia mínima de un año en cumplimiento de metas comerciales y estructuración de negocios

Conocimiento sólido en productos de leasing.

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Director de gestión comercial inmobiliaria

Empresa: Habi

Salario: $4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es esencial para liderar y motivar al talentoso equipo de brokers, asegurando el cumplimiento de las metas comerciales establecidas y fomentando un crecimiento sostenido en el mercado.

Responsabilidades:

Dirigir el equipo comercial para alcanzar los objetivos de ventas.

Desarrollar estrategias de mercado efectivas para créditos hipotecarios.

Fomentar relaciones sólidas con clientes y socios estratégicos.

Monitorear y analizar las tendencias del mercado para identificar oportunidades de negocio.

Asegurar el cumplimiento de las metas comerciales y de crecimiento establecidas.

Establecer relaciones con los brokers

Requerimientos:

Experiencia demostrada como director comercial o similar en el sector financiero.

Conocimientos sólidos en créditos hipotecarios y estrategias de ventas.

Habilidades de liderazgo para motivar y dirigir equipos de alto rendimiento.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para desarrollar y ejecutar planes estratégicos de expansión.

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