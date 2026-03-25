¿Busca empleo como médico general? Múltiples empresas están contratando

En el sistema de salud, los médicos generales cumplen una función clave al ser, en muchos casos, el primer punto de atención para los pacientes. Su trabajo abarca la evaluación inicial de distintas condiciones, la orientación médica y el seguimiento de tratamientos, además de promover acciones de prevención y cuidado oportuno.

Debido a la importancia de estos profesionales, se han abierto más de 250 vacantes en diferentes ciudades del país, ofreciendo oportunidades para quienes desean ejercer su profesión y aportar al bienestar de las comunidades desde distintos entornos de atención.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y aplicar de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos solicitados. También es importante revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Médico general – Rionegro

Empresa: Confidencial

Salario: $ 7.009.666

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo un profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.

Responsabilidades:

Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en consulta externa.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general ambulatorio – Medellín

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: $ 5.500.000

Responsabilidades:

Realizar consultas médicas a pacientes ambulatorios.

Diagnosticar y tratar afecciones comunes en atención primaria.

Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar atención integral.

Participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Licencia vigente para ejercer como médico general.

Experiencia mínima de 2 años en atención ambulatoria.

Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Compromiso con la atención humanizada y de calidad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay en el sector salud: revise las vacantes activas

Médico general urgencias - Santa Marta

Empresa: Zentria

Salario: $ 4.043.000

Si es un profesional en medicina con un año de experiencia en el servicio de urgencias y cuenta con registro en ReTHUS, esta es su oportunidad para marcar la diferencia en un entorno de alta demanda y responsabilidad.

Responsabilidades:

Brindar atención médica en el servicio de urgencias.

Evaluar y tratar a los pacientes con rapidez y precisión.

Colaborar con el equipo médico para garantizar una atención integral.

Documentar correctamente cada caso atendido.

Participar en la mejora continua de los procesos de atención.

Requerimientos:

Título profesional en medicina.

Experiencia mínima de un año en hospitalización.

Registro vigente en ReTHUS.

Habilidad para trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general – Bucaramanga

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como médico de urgencias, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente a los objetivos de la institución, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Responsabilidades:

Brindar atención médica inmediata a pacientes en situaciones de urgencia.

Evaluar y diagnosticar condiciones médicas agudas.

Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar una atención integral.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Participar en la mejora continua de procesos de atención médica.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Registro médico vigente en Colombia.

Experiencia mínima de 2 años como médico general médico de urgencias o médico de emergencias.

Habilidades comprobadas en atención médica de urgencias.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general - Barranquilla

Empresa: Zentria

Salario: $ 4.435.000

Como médico en el área de hospitalización, será parte de un equipo comprometido con la salud y el bienestar de quienes necesitan atención inmediata.

Responsabilidades:

Brindar atención médica en el servicio de atención domiciliaria.

Evaluar y tratar a los pacientes con rapidez y precisión.

Colaborar con el equipo médico para garantizar una atención integral.

Documentar correctamente cada caso atendido.

Participar en la mejora continua de los procesos de atención.

Requerimientos:

Título profesional en medicina.

Experiencia mínima de un año en atención domiciliaria.

Registro vigente en ReTHUS.

Habilidad para trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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