Finanzas

La ley que evitaría hacer el pago de una deuda si se cumple esta condición; buenas noticias para morosos

La legislación colombiana protege a los consumidores financieros y fija las condiciones que deben cumplir los bancos para cobrar gastos de cobranza.

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Redacción Semana
7 de julio de 2026 a las 10:20 a. m.
La ley colombiana establece límites al cobro de gastos de cobranza por parte de las entidades financieras. Conozca cuándo puede aplicarlos.
La ley colombiana establece límites al cobro de gastos de cobranza por parte de las entidades financieras. Conozca cuándo puede aplicarlos. Foto: ADOBE STOCK
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