Finanzas
La ley que evitaría hacer el pago de una deuda si se cumple esta condición; buenas noticias para morosos
La legislación colombiana protege a los consumidores financieros y fija las condiciones que deben cumplir los bancos para cobrar gastos de cobranza.
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7 de julio de 2026 a las 10:20 a. m.
La ley colombiana establece límites al cobro de gastos de cobranza por parte de las entidades financieras. Conozca cuándo puede aplicarlos. Foto: ADOBE STOCK
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