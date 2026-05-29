La inteligencia artificial ya está en la conversación de la industria médica colombiana

Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial estuvo concentrada en industrias como tecnología, finanzas o marketing. Hoy, sin embargo, el sector salud vive una transformación que promete cambiar la forma en la que los médicos diagnostican, toman decisiones y se relacionan con sus pacientes.

Ese fue, precisamente, uno de los focos del Congreso +Conciencia, un espacio académico propiciado por Laboratorios Siegfried, que completó cuatro ediciones consecutivas, desde 2023. Este año, el evento reunió a 280 médicos especialistas de distintas regiones del país y uno de sus diferenciales más destacados fue la conversación sobre herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la práctica clínica.

“Realizar este evento en un momento en el que el sector salud atraviesa una coyuntura decisiva para el desarrollo del país representa una oportunidad para impulsar la innovación con la IA y generar conversaciones que contribuyan a una mejor atención para los pacientes, y por supuesto, a un mejor posicionamiento del sector”, dice Verónica Espinosa Moreno, gerente general de la compañía en Colombia.

Sin duda, la integración de las tecnologías a la labor médica puede apoyar el diagnóstico diferencial y la creación de materiales educativos para los pacientes, además de democratizar la información del sistema. Sin embargo, la baja cobertura y alfabetización digital, además de la precisión que exige el sector, fueron algunos de los retos identificados por los especialistas como prioridad para avanzar.

Bajo este concepto de innovación, y más allá del componente académico, +Conciencia se convirtió en un espacio de creación conjunta donde el objetivo de contribuir a una mejor atención en salud en Colombia es el referente para, por ejemplo, promover la conversación del uso de la IA.

El Congreso +Conciencia realizó su cuarta edición en Bogotá, con la participación de médicos especialistas de todo el país. Foto: Congreso +Conciencia A.P.I

Al respecto, el doctor Sergio Alvennia Gonzalez, especialista en Ginecología y Obstetricia, y uno de los asistentes al evento, reconoció que la inteligencia artificial es una herramienta que permite optimizar procesos administrativos y, a nivel clínico, resolver dudas y complementar búsquedas. “La inteligencia artificial no es una amenaza para los profesionales de la salud. Por el contrario, es una herramienta que facilita y optimiza múltiples procesos. Por eso, más que resistirnos, debemos asumir el reto de convertir la inteligencia artificial en una aliada estratégica del sector”.

Con esta iniciativa, la organización busca ir más allá de la industria farmacéutica tradicional para impulsar escenarios de formación, actualización y conversación alrededor de los desafíos actuales de la medicina en América Latina. Esta apuesta refleja además una transformación mayor dentro del ecosistema de salud: entender que la innovación no depende únicamente de los avances científicos, sino también de la capacidad de conectar conocimiento, tecnología y experiencia en beneficio de los pacientes.

La próxima edición de +Conciencia, prevista para mediados de 2027, buscará ampliar la conversación sobre el futuro de la práctica médica en Colombia, en medio de un escenario donde la tecnología, la actualización científica y la experiencia del paciente exigen que los profesionales del sector se vinculen y respondan a estas realidades.