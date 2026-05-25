Salud en Colombia: innovaciones y nuevas tendencias

El primer síntoma aparece en el celular. Un video de 30 segundos en TikTok, una lista de señales en Instagram, una búsqueda nocturna en Google o ChatGPT después de sentir cansancio, ansiedad o dolor de cabeza. Para miles de jóvenes, la consulta médica ya no comienza en un consultorio sino en un algoritmo. Y cada vez más termina ahí.

La llamada ‘Generación Google’ está transformando la manera en que los menores de 30 años entienden la salud, interpretan sus síntomas y toman decisiones sobre su cuerpo, en medio de un ecosistema digital que mezcla información útil, desinformación, ansiedad y una creciente distancia frente al sistema tradicional de salud.

“Las redes sociales ofrecen inmediatez, lenguaje sencillo y sensación de cercanía”, resumió Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud y exministro de Salud. De otro lado, dijo, muchos jóvenes perciben un sistema lento, burocrático y difícil de navegar: citas que tardan semanas, autorizaciones interminables y consultas de pocos minutos. “El conocimiento médico dejó de ser monopolio exclusivo de las instituciones. Hoy compite con influencers, pacientes, algoritmos y herramientas de inteligencia artificial”, advirtió.

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El fenómeno no ocurre en el vacío. La Encuesta Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud reveló que el 75,4 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años ha enfrentado algún problema de salud mental en su vida. Paralelamente, la alianza entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y TikTok advirtió en 2024 que uno de cada cuatro adultos jóvenes recurre a redes sociales para buscar información médica.

En esa mezcla entre ansiedad, hiperconectividad y acceso inmediato, los algoritmos se convirtieron en una especie de médico de bolsillo que acompaña a los usuarios a toda hora, aunque no necesariamente con información confiable. “El problema es que el algoritmo no fue diseñado para cuidar la salud de las personas, sino para retener su atención”, explicó David Ricardo Vélez, médico y coordinador de posgrados TIC en Salud de la Universidad CES. Según el experto, los jóvenes ya no siguen el camino clásico de síntoma, consulta, diagnóstico y tratamiento. “Ahora primero ven un video, se reconocen en una etiqueta como ansiedad, TDAH o trauma complejo y después, si acaso, buscan a un profesional para confirmar lo que creen tener”.

¿Preparados para estos fakes?

La velocidad con la que circula esa información preocupa cada vez más al personal médico. Fernando Ruiz, exministro de Salud, aseguró que el sistema colombiano no está preparado para enfrentar la desinformación médica en redes sociales. “La capacidad de penetración de cualquier información en redes es mucho mayor que cualquier capacidad de respuesta de los sistemas de salud”, afirmó. Según Ruiz, las secretarías de Salud carecen de herramientas para monitorear y responder a contenidos falsos, mientras grupos antivacunas y desinformadores han construido redes transnacionales capaces de amplificar mensajes engañosos con enorme rapidez.

La consecuencia ya se siente en hospitales y servicios de urgencias. Jhonathan Velásquez Quintero, especialista en Medicina de Emergencias de la Fundación Valle del Lili, dijo que cada vez llegan más pacientes que retrasaron su atención tras convencerse en internet de que sus síntomas “no eran graves”. “Vemos personas que asumieron que era estrés, ansiedad o gastritis y terminan consultando con apendicitis, infartos, accidentes cerebrovasculares o infecciones avanzadas”, explicó.

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Velásquez advirtió que una de las tendencias más peligrosas es la falsa sensación de seguridad alrededor de productos “naturales”, bebidas detox, suplementos o terapias intravenosas promocionadas en redes sociales. “Existe la percepción equivocada de que lo natural no hace daño. Pero en urgencias vemos fallas hepáticas, pancreatitis, alteraciones cardiacas y cuadros críticos asociados al consumo indiscriminado de estas sustancias”, señaló. También menciona procedimientos intravenosos realizados en lugares no habilitados, sin protocolos médicos ni controles sanitarios.

Las plataformas digitales no solo modificaron la manera de consultar síntomas. También están moldeando la identidad de quienes los padecen. Germán Casas Nieto, profesor de Medicina de la Universidad de los Andes, aseguró que las nuevas generaciones crecieron acostumbradas a respuestas rápidas y emocionalmente satisfactorias, no necesariamente a respuestas correctas. “La respuesta inmediata es la respuesta, independientemente de la calidad”, afirmó.

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Ese comportamiento tiene consecuencias psicológicas profundas. Casas advirtió que la sobreexposición a contenidos de salud física, mental y estética ha disparado fenómenos de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y adicción a internet entre niños y adolescentes.

“La gente se compara permanentemente con ideales de belleza, bienestar o salud que ve en la pantalla y empieza a probar miles de soluciones milagrosas que no tienen evidencia científica”, explicó.

Dietas extremas, rutinas virales, suplementos y promesas de transformación física inmediata terminan generando frustración, deterioro emocional y, en algunos casos, enfermedades más graves.

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Más de la mitad de los videos son engañosos

La evidencia internacional ya comienza a documentar el problema. Un análisis publicado por The Guardian encontró que 52 de los 100 videos más vistos bajo la etiqueta #mentalhealthtips en TikTok contenían información errónea o engañosa sobre ansiedad, trauma y depresión. Otra revisión de la Universidad de East Anglia, que analizó más de 5.000 publicaciones sobre salud mental y neurodivergencia, halló que la desinformación puede superar el 50 por ciento en algunos temas.

Para Vélez el riesgo más grave no es únicamente que una persona se asuste con un síntoma, sino que el algoritmo termine construyendo una identidad clínica equivocada. “Es una cámara de eco diagnóstica: si un joven sospecha que tiene TDAH, el algoritmo empezará a mostrarle más contenido sobre TDAH y reforzará esa idea constantemente”, explicó. Ese fenómeno, conocido como cibercondría, aumenta la ansiedad y lleva a muchas personas a vivir atrapadas entre búsquedas interminables y autodiagnósticos fallidos.

Sin embargo, los expertos coinciden en que demonizar las redes sociales sería simplificar demasiado el problema. Las plataformas también han permitido hablar con más libertad de salud mental, sexualidad, anticoncepción y prevención, temas históricamente estigmatizados. “El reto no es eliminar el contenido digital de salud, sino mejorar la alfabetización digital”, insistió Vélez.

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El desafío es aún mayor porque los jóvenes tampoco perciben la prevención como prioridad. Augusto Galán explicó que, para una generación que rara vez se siente enferma, hacerse chequeos médicos compite contra el estudio, el trabajo, el transporte o la falta de tiempo. “Las barreras económicas no son solo el costo de la consulta. También están los copagos, el transporte, perder horas laborales y la incertidumbre de cuánto tardará un trámite”, dijo.

El problema comienza cuando un video termina pesando más que una consulta médica. Édgar Pulido, de la Liga Colombiana contra el Cáncer, advirtió que las redes sociales pueden servir para educar sobre prevención y enfermedades, pero no para reemplazar una valoración profesional.

“La información digital no sustituye el análisis clínico, el examen físico ni los estudios diagnósticos que permiten detectar una enfermedad a tiempo”, señaló. En cáncer, el problema puede tener consecuencias silenciosas.

Mientras tanto, el celular sigue siendo la primera sala de espera de millones de jóvenes. Entre videos virales, consejos de influencers y algoritmos entrenados para captar atención, se están tomando decisiones que antes dependían exclusivamente de un médico. Y en los servicios de urgencias del país, cada vez más especialistas empiezan a ver las consecuencias de esa consulta silenciosa que ocurre, todos los días, detrás de una pantalla.

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