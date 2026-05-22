¿Qué hay detrás del rejuvenecimiento de Lindsay Lohan? Expertos hablan de los nuevos procedimientos para “verse más joven”

Siguen siendo un misterio los tratamientos antiaging a los que la reconocida actriz Lindsay Lohan se sometió en 2024 y 2025. Su renovada imagen continúa despertando curiosidad entre seguidores que se preguntan cuál es el verdadero secreto detrás de su ‘Glow Up’.

Lohan mencionó públicamente que fue tratada por la dermatóloga Radmila Lukian en Luxia Clinic, en Dubái. También se ha hablado del uso de toxina botulínica, rellenos, láseres, peelings, IPL, Morpheus, PDRN, bioestimuladores y blefaroplastia.

De acuerdo con el sitio web de Luxia Clinic, Lukian combina tecnología avanzada y un enfoque holístico para abordar las causas y efectos del envejecimiento. Sus tratamientos incluyen bótox, rellenos faciales, láser, exfoliaciones químicas y procedimientos quirúrgicos. Así también ha avanzado la ciencia y la tecnología en Colombia para preservar la juventud de manera natural.

El reto del antiaging

La doctora Alexandra Mora –autora de los libros Radiant Forever, Love Yourself y Aesthetic Integrity, enfocados en longevidad, salud, belleza y envejecimiento inteligente desde una perspectiva médica y humana– con más de 30 años de experiencia en rejuvenecimiento facial quirúrgico y no quirúrgico, aseguró que el rejuvenecimiento moderno no depende de un solo procedimiento: los mejores resultados vienen de una combinación inteligente de tratamientos.

Aunque es difícil afirmar qué tratamientos se realizó Lohan sin conocer su historia clínica, “puede lograrse con una combinación de cirugía plástica facial moderna y tratamientos no quirúrgicos como bioestimuladores, tecnologías de tensado, láseres, toxina botulínica y ácido hialurónico usado de manera conservadora”, aseguró.

Sin embargo, enfatiza en que el envejecimiento ocurre en distintas capas del rostro: grasa, músculo, ligamentos, huesos y calidad de tejidos. “Por eso hay pacientes en quienes los tratamientos no quirúrgicos son suficientes y otros en quienes la cirugía facial puede aportar resultados armónicos y duraderos”.

La doctora Karolynn Halpert, Chief Medical Officer de BioXcellerator, explicó que el cuerpo pierde capacidad de reparación con la edad y que la medicina regenerativa busca ayudarlo a sanar y funcionar mejor. Halpert aseguró que sí es posible lograr cambios sin cirugía cuando se combinan descanso, nutrición, skincare médico, bioestimuladores, láseres, radiofrecuencia, ultrasonido focalizado, IPL y tecnologías de tensado.

“Las terapias combinadas son una tendencia en la medicina estética moderna, porque el envejecimiento no ocurre por una sola causa”, afirmó. Sin embargo, aclaró que no todos los cambios son posibles sin cirugía. Cuando existe exceso de piel o caída marcada de tejidos, esta sigue siendo la alternativa.

En cuanto a terapias como PDRN o polinucleótidos, señaló que suelen derivarse de ADN de salmón y ayudan a mejorar la reparación tisular, hidratación y calidad de la piel, aunque no deben venderse como “milagrosas”.

En cuanto al futuro de estos tratamientos, la doctora Mora enfatizó en que será cada vez más regenerativo, preventivo y personalizado. “El verdadero rejuvenecimiento no consiste en borrar la edad, sino en ayudar a que las personas envejezcan mejor, con salud, armonía y bienestar”, aseguró.

Halpert complementó que el futuro no está en “congelar una cara”, sino en preservar la capacidad del cuerpo de reparar y funcionar por más tiempo. Puede que jamás se descubra el verdadero secreto del Glow Up, pero lo que sí es claro es que el rejuvenecimiento facial, quirúrgico o no quirúrgico, debe pensarse desde una visión integral.