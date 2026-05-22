Iluminación urbana sostenible: la gran apuesta de Dolmen para modernizar el alumbrado público en Colombia

La gestión del alumbrado público en Colombia evoluciona. Del mantenimiento básico, se pasó a operar bajo todo un eje de desarrollo territorial y de seguridad ciudadana. Dolmen SA ESP lidera este proceso de modernización que beneficia a familias, comerciantes, estudiantes y ciudadanos, con calles mejor iluminadas y más seguras.

La empresa nació hace 30 años para resolver una necesidad estructural: la gestión profesional, idónea y sostenible del alumbrado público, al servicio de administraciones locales que carecen de la capacidad técnica y financiera para asumir ese reto. Esta labor convierte a la firma en un referente que reduce brechas de desarrollo y actúa como socio estratégico del Estado.

“Colombia tiene una oportunidad única para liderar la transición energética desde sus ciudades, pero esa transformación no la hacen el Estado ni el sector privado solos. Dolmen existe precisamente en ese punto de encuentro: somos el socio que le permite a los municipios modernizar su infraestructura, reducir costos, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y cumplir compromisos de sostenibilidad, sin que esa modernización sea una carga financiera insostenible”, destacó el CEO de la compañía, Carlos Mario Peláez.

El modelo se basa en la concesión integral: la compañía asume la responsabilidad del sistema de alumbrado público de un municipio, desde la modernización y expansión de la infraestructura hasta su administración, operación y mantenimiento a lo largo de toda la vida del contrato.

Así está la modernización en Maicao, La Guajira. Foto: Suministrada Dolmen - API

Dolmen trabaja con equipos, materiales y tecnologías de última generación, a partir de las mejores opciones disponibles en el mercado global, llevando soluciones certificadas, durables y eficientes, bajo estándares como el Retilap. La firma tiene una presencia estratégica en nueve departamentos: Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Santander y Antioquia. Esta cobertura, desde el Caribe hasta el interior andino, impacta directamente a más de 60 ciudades.

Su gestión se refleja en el rendimiento. Con más de 120.000 luminarias instaladas y la generación de 1.500 empleos directos e indirectos, los proyectos de Dolmen alcanzan un ahorro energético de entre el 40 y el 45 por ciento. Esto se traduce en la reducción de 10,9 millones de kWh al año, que evita la emisión de unas 1.802 toneladas de CO2 y equivale a la siembra de 82.000 árboles.

Su portafolio integra la instalación de luminarias LED con paneles fotovoltaicos, que permiten el uso de fuentes no convencionales de energía, junto con sistemas de telegestión y telemedida para monitoreo en tiempo real. Además, la firma interviene parques y escenarios deportivos, extendiendo la vida social y productiva de estos espacios en las noches. Estas acciones anticipan soluciones de Smart City, donde la infraestructura lumínica se articula con otros sistemas de gestión urbana para optimizar la convivencia ciudadana.

*Contenido elaborado con apoyo de Dolmen