Millonaria inversión en Cali ayudaría a bajar el costo de los servicios públicos

Cali continúa posicionándose como una de las ciudades líderes en sostenibilidad en América Latina, tras asegurar recursos internacionales para el desarrollo de un proyecto enfocado en la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Inversión millonaria de la Alcaldía de Cali para la seguridad de la ciudad: esto se sabe

La capital del Valle del Cauca logró gestionar cerca de 2,8 millones de dólares que serán destinados a una iniciativa orientada a impulsar la transición hacia modelos urbanos más limpios y sostenibles.

Estos recursos hacen parte de un programa global enfocado en enfrentar los retos ambientales, considerado uno de los más importantes a nivel mundial en esta materia.

Se busca que con esta inversión se lleve energía limpia a hogares vulnerables. Foto: Alcaldía de Cali

La consecución de este financiamiento refleja el trabajo conjunto entre distintas dependencias de la administración distrital y entidades públicas de la ciudad, que han articulado esfuerzos para atraer inversión internacional y convertirla en acciones concretas para el territorio.

La iniciativa tendrá un impacto directo en comunidades de bajos ingresos ubicadas principalmente en el oriente de Cali. Se estima que alrededor de 500 familias podrán beneficiarse con el acceso a soluciones de energía limpia, lo que no solo permitirá mejorar sus condiciones de vida, sino también reducir los costos asociados a los servicios públicos.

Dentro de este grupo, se priorizará a hogares en condiciones de vulnerabilidad, incluidos aquellos encabezados por mujeres y familias con niños o personas con discapacidad.

Además del componente social, el proyecto contempla la implementación de tecnologías sostenibles en infraestructura pública. Entre estas se destaca la instalación de sistemas de energía solar que, en conjunto, permitirán generar cerca de 2 megavatios de energía, contribuyendo a diversificar la matriz energética de la ciudad con fuentes renovables.

En términos ambientales, los beneficios también serán significativos. Se proyecta una reducción anual de aproximadamente 650 toneladas de dióxido de carbono, una cifra que representa un aporte relevante en la lucha contra el cambio climático. Este tipo de acciones busca disminuir la huella ambiental de la ciudad y avanzar hacia un modelo más responsable con los recursos naturales.

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El alcalde Alejandro Eder destacó la importancia de este logro para la ciudad y su proyección internacional. “Hoy, de la mano de GEF 7, una de las principales organizaciones internacionales en materia de sostenibilidad, vamos a iniciar un proyecto de 2.8 millones de dólares de energía solar y energía sostenible para nuestra ciudad”, afirmó.

Energía solar. Foto: Unergy

El programa cuenta con el respaldo de entidades multilaterales y organismos especializados en desarrollo sostenible, que participan en su implementación y supervisión en Colombia. Esto garantiza que las acciones se desarrollen bajo estándares técnicos y ambientales adecuados.

Con este tipo de iniciativas, Cali fortalece su estrategia para consolidarse como un referente en biodiversidad y sostenibilidad, al tiempo que avanza en la articulación de esfuerzos regionales y en la preparación de eventos internacionales relacionados con la protección del medio ambiente.

La ciudad busca así no solo integrarse a las dinámicas globales, sino también liderar procesos que promuevan un desarrollo más equilibrado y consciente en América Latina.