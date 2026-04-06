El aumento de los actos de vandalismo contra la red semafórica en Cali encendió las alarmas de las autoridades locales, que ahora buscan frenar esta problemática con incentivos económicos para quienes aporten información que permita identificar a los responsables.

Vandalismo a semáforos de Cali genera pérdidas por $1.450 millones; crearán grupo élite de agentes de tránsito

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 se registraron más de 200 casos de afectaciones a semáforos en la ciudad. Sin embargo, la situación parece agravarse en 2026, ya que en los primeros meses del año ya se han reportado al menos 70 hechos similares, lo que anticipa que la cifra podría superar ampliamente la del año anterior si la tendencia continúa.

Vandalismo en semáforos de Cali. Foto: 123rf

Ante este panorama, la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad y Justicia, anunció la implementación de una recompensa económica dirigida a ciudadanos que colaboren con información clave. El objetivo es ubicar y desarticular a los grupos responsables de estos daños que afectan directamente la movilidad y la seguridad vial.

“Se va a dar recompensa de hasta cinco millones de pesos por personas que nos den información valiosa para desmantelar estas bandas que vienen afectando de tan mala manera la seguridad vial de la ciudad”, indicó Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali.

Según explicó el funcionario, los ataques se concentran principalmente en la Comuna 22, en especial en corredores viales de alta circulación como la avenida Pasoancho, el sector de Universidades y la Calle 16. En estas zonas, es frecuente encontrar infraestructura destruida, con cajas de control abiertas y cableado sustraído, lo que obliga a la intervención constante de agentes de tránsito para evitar congestiones y accidentes.

El carácter repetitivo de estos hechos también preocupa a las autoridades. “La semana antepasada tuvimos en tres días afectación de vandalización a 17 semáforos de la ciudad. Esto viene sucediendo de manera sistemática”, denunció Moncayo.

La problemática no se limita únicamente a los semáforos. La administración distrital también confirmó que la recompensa aplicará para quienes entreguen información relacionada con daños a luminarias públicas, ampliando así el alcance de la medida frente a distintas formas de vandalismo urbano.

Las consecuencias de estos actos se reflejan directamente en el funcionamiento de la ciudad. Varias intersecciones clave han resultado afectadas, entre ellas la Calle 5 con Carrera 55, la Calle 10 con Carrera 20, la Calle 11 con Carrera 6, la Calle 73 con Diagonal 26g5 y la Calle 16 con Carrera 70, donde se han presentado hurtos de cableado, controladores y otros componentes esenciales para la operación de los semáforos.

La afectación en semáforos genera problemas de movilidad. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

En algunos casos, la situación es aún más crítica debido a que ciertos puntos llevan hasta 30 días sin servicio. Desde la Secretaría de Movilidad se explicó que las demoras en la recuperación obedecen a diferentes factores, como procesos técnicos, ajustes por parte de contratistas o la adquisición de equipos a través de pólizas de seguro.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para proteger esta infraestructura, destacando su papel fundamental en la organización del tráfico y la prevención de accidentes. “Es fundamental que entre todos cuidemos los semáforos de la ciudad. Son elementos clave para la regulación del tránsito y la protección de la vida en las vías”, recordó el secretario.

Con esta estrategia, la administración espera no solo reducir los daños, sino también generar mayor conciencia sobre el impacto que este tipo de vandalismo tiene en la vida cotidiana de los caleños.