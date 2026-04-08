Inversión millonaria de la Alcaldía de Cali para la seguridad de la ciudad: esto se sabe

La seguridad en Cali vuelve a ser protagonista luego de que se diera a conocer una nueva inversión de la Alcaldía para fortalecer a la Policía Metropolitana. En esta ocasión, la administración distrital entregó un paquete de vehículos y equipos de protección que busca mejorar la capacidad de respuesta frente a la criminalidad en distintos puntos de la ciudad.

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La dotación incluye 31 motocicletas (de las cuales 27 estarán destinadas a reforzar la seguridad en el sistema de transporte MIO), así como un bus, una camioneta y 106 chalecos antibalas. Con estos recursos, las autoridades pretenden aumentar la presencia policial, agilizar los desplazamientos y mejorar la atención de emergencias.

Se realizó la entrega en Cali de un bus con capacidad para 42 pasajeros. Foto: Alcaldía de Cali

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia destacaron que esta entrega hace parte de una estrategia más amplia para modernizar a la Fuerza Pública. Según explicó el secretario Javier Garcés, el objetivo es avanzar en el fortalecimiento de la movilidad y la efectividad de la Policía en la ciudad.

“Esta entrega hace parte del compromiso del alcalde Alejandro Eder con el fortalecimiento de la seguridad en Cali. Seguimos avanzando en la consolidación de capacidades que permitan mejorar la movilidad, la presencia y la efectividad de la Policía en la lucha contra la criminalidad y la atención de los requerimientos ciudadanos”, señaló.

El funcionario también advirtió que uno de los principales problemas era el deterioro de los equipos existentes, lo que obligó a priorizar su renovación. “Existía un nivel de obsolescencias importante en el parque automotor y en diferentes capacidades de la Policía. Por eso estamos priorizando en recuperar la capacidad operativa, para que sea robusta y moderna y nos permita enfrentar los retos que tenemos como ciudad”, agregó.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, destacó el impacto que tendrá esta inversión en el trabajo diario de los uniformados.

“Agradecemos al alcalde Alejandro Eder por esta importante inversión en el parque automotor y en elementos de protección balística (...). Este respaldo institucional es fundamental para el cumplimiento de nuestra misión”, afirmó.

La inversión para esta entrega supera los 3.000 millones de pesos e incluye motocicletas Honda XRE 300, un bus con capacidad para 42 pasajeros y una camioneta Nissan, además de los chalecos de protección.

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Esta no es una acción aislada. Según la Alcaldía, en poco más de dos años de gobierno se han entregado más de 280 motocicletas y más de 250 vehículos a la Fuerza Pública, como parte de una inversión que ya supera los 33 mil millones de pesos.

Se entregaron además chalecos de protección a la Policía Foto: Alcaldía de Cali

Con este tipo de medidas, la administración busca fortalecer la seguridad y mejorar la percepción ciudadana, en medio de los retos que enfrenta Cali en materia de orden público.