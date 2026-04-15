Gustavo Petro acusó a una empresa de energía de burlarse de su “función constitucional” de control sobre servicios públicos

Este miércoles 15 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, radicalizó su postura con una serie de trinos que ha publicado por medio de su cuenta personal de X. En uno de los mensajes, acusó a una empresa de energía de burlarse de sus funciones.

Gobierno tendrá que devolver casi $200.000 millones de los impuestos que creó con la primera emergencia económica

“Hemos acordado que la estación de gas de Ballenas, Guajira, al construir un muelle portuario pueda romper el monopolio privado de la importación de gas que existe en Colombia hace varios años.

“El monopolio de la importación de gas ha manipulado los precios del gas y ha hecho disparar las tarifas de energía eléctrica a través de una fórmula inconstitucional de tarifas, que aún se usa, afectando el ingreso de todas las familias, y ha elevado los costos de toda la economía nacional.

“De hecho, la última inflación en Colombia en el mes de marzo, que subió a 0,78 cuando estaba en 0,50, se debe principalmente a la compra de energía que Enel hizo en bolsa con destino a Enel distribuidora en Bogotá.

“Hicieron subir en un solo mes 9% las tarifas de la generación eléctrica en Bogotá cuando más llenos estaban los embalses del país y lo hicieron, usando la fórmula inconstitucional de tarifas, autocobrándose la generación de sus hidroeléctricas al precio del gas y no del agua, lo mismo hizo Urrá y EPM en Diciembre y eso agudizó el desastre del frente frío en Córdoba y el Caribe” (sic).

Además, en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, Petro indicó que aún está esperando explicaciones públicas de Enel:

“Con ello burla mi función constitucional de control sobre los servicios públicos. Así como la Corte Constitucional obliga a devolver impuestos a los consumidores de licor, más rápido los especuladores del gas y los del agua deben devolverlo recaudado irregularmente a los usuarios del gas y del agua.

“El dueño de EEB y TGI: el distrito de Bogota y su alcalde deben percatarse que EEB tiene como socio minoritario al mismo monopolista del gas importado; si privatizan más la Empresa de Energía de Bogota puede dañarse el esfuerzo que hace la Nación de liberar al pueblo de Colombia de un monopolio privado prohibido por la constitución, aumentando el grado del monopolio o construyendo un duopolio que igual va a manipular los precios de importación del gas como hasta ahora (sic).

“Si Venezuela quiere, también se puede usar el muelle y puerto para exportar gas venezolano. Por tanto puerto Ballenas debe estar condicionado a exportar e importar gas. La fiscal general de la nación debería informarnos que pasó con el proceso, ya fallado definitivamente contra el monopolista privado del gas en dónde se obliga a entregar la tierra en dónde localizó el muelle monopólico en la isla de Barú en Cartagena” (sic).

“No, señora”: Gustavo Petro no ocultó su molestia por drástica decisión que tomó Paloma Valencia contra su Gobierno

“Se nos informa que el proceso ha sido trasladado irregularmente de Cartagena a Bogotá para, muy irregularmente, reiniciar el proceso jurídico ya fallado de manera, muy pero muy extraña, y salvar al monopolista privado de la importación del gas de devolver el predio hurtado a la comunidad afro verdadera propietaria del predio. La señora fiscal nos explicará ñ, seguramente es un error sobre el proceso que falló a favor de la comunidad afrodescendiente de la Isla Barú. Ya no estamos en el esclavismo sino en una democracia, aunque algunos quieren lo contrario” (sic).