Gobierno tendrá que devolver casi $200.000 millones de los impuestos que creó con la primera emergencia económica

Cinco días después de que la Corte Constitucional tumbó la primera emergencia económica que decretó el Gobierno Petro, tras el hundimiento de la ley de financiamiento, se empiezan a caer las otras resoluciones que se expidieron a través de esa declaratoria, que salió por medio del Decreto 1390 de 2025.

Con la caída de la emergencia económica en la Corte, ¿qué sigue ahora con los impuestos?

La Sala Plena de la Corte explicó en su decisión: “Teniendo en cuenta la Sentencia C-075 de 2026, la Sala Plena de la Corte declaró inexequible, por consecuencia, el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, ‘Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025′”.

Cinco días después de que la Corte Constitucional tumbó la primera emergencia económica que decretó el Gobierno Petro, tras el hundimiento de la ley de financiamiento, se empiezan a caer las otras resoluciones- Foto: Adobe Stock / Semana

La plata que deberá devolver el Gobierno

La Corte Constitucional ordenó en su decisión que los impuestos directos que fueron modificados o se hayan generado por la activación del decreto que estableció nuevas medidas tributarias no pueden ser objeto de declaración, liquidación o cobro por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Además, los que se han pagado anticipadamente deberán ser devueltos.

La segunda orden impacta las intenciones del Ejecutivo: “Los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado el pago y así lo acrediten, para lo cual la Dian aplicará, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondrá la adopción de uno específico para ese efecto, si fuere necesario”.

“Declaratoria de emergencia por crisis invernal está sustentada en cifras débiles”: el duro concepto de la Contraloría

Desde la Corte informaron que ese dinero se ve reflejado en un comunicado que publicó el Ministerio de Hacienda el pasado 31 de enero, donde reportaron el recaudo de 23.800 millones de pesos en impuesto de estabilidad fiscal, 1.200 millones de pesos sobre las importaciones de licores y casi 165.000 millones de pesos por la venta de licores nacionales, IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet, y el impuesto sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

Esas cuentas darían cerca de 200.000 millones de pesos que ahora el Gobierno Petro les tendrá que devolver a los contribuyentes a través de la Dian, entidad que tendrá un plazo de 30 días para hacer efectiva esa orden de la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional le tumbó la primera emergencia económica a Petro por falta de sobreviniencia. Foto: Suministro

Por último, el alto tribunal dejó en firme las situaciones jurídicas sobre los contribuyentes que acreditaron las condiciones exigidas para acceder a los beneficios tributarios que quedaron establecidos en el Decreto 1474 de 2025, mientras produjo efectos.

Ese nuevo golpe al Gobierno Petro se dio con una votación de ocho a cero contra ese decreto que declaró medidas tributarias, aunque los magistrados Vladimir Fernández y Hector Carvajal, cercanos al Gobierno, aclararon su voto.

Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó en la decisión por estar recusado.