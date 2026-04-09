La Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 6 a 2, tumbó este jueves, 9 de abril, la primera emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado luego que el Congreso hundiera la ley de financiamiento.

La Sala Plena aprobó la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo Assis que consideraba que el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 no se ajustaba a la Carta Política.

Esto al considerar que existían otros mecanismos para alcanzar los objetivos que señaló el Gobierno en su declaratoria de emergencia y con la que buscaba recaudar cerca de 11 billones de pesos para atender problemáticas con el sistema de salud, el orden público, desastres naturales ocasionados por la ola invernal en diferentes regiones del país.

Los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal presentaron su respectivo salvamento de voto frente a esta trascendental decisión.

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