Magistrado Carlos Camargo pide tumbar la primera emergencia económica del Gobierno Petro

El magistrado Carlos Camargo, ponente a cargo de la primera emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, presentó su ponencia a la Sala Plena solicitando tumbar ese acto administrativo con el que pretendía sopesar el recaudo tributario que no pudo recaudar con el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

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SEMANA conoció el sentido de la ponencia que se discutirá este próximo jueves 9 de abril a partir de las 9:00 a. m., donde los ocho magistrados de la Sala Plena discutirán el futuro de esa primera declaratoria que expidió el Gobierno desde diciembre del año pasado.

Hay que recordar que para esta discusión el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, expresidente de la Corte Constitucional, no podrá participar después de que se declaró impedido por la entrevista que dio en un medio de comunicación en la que se refirió a ese decreto. Allí se habría visto comprometida su imparcialidad.

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Por su parte, Carlos Camargo, el magistrado a cargo de este proceso, ha expuesto en el auto que suspendió provisionalmente los efectos de dicha emergencia las ocho razones que tiene su despacho para considerar inviable la declaración del Gobierno y hasta alertó que ese acto podría terminar agravando la “actual crisis fiscal” que atraviesa el país.

Camargo también explicó en ese documento que argumentar el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso como una razón para declarar la emergencia “impacta de manera evidente” dos garantías del Estado colombiano: la separación de las ramas del poder público y el principio democrático.

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De hecho, hasta calificó como una “afrenta” que el Gobierno Petro haya utilizado esa tesis para sacar adelante ese decreto de emergencia económica y advirtió que hasta ese momento no se halló “evidencia clara que permita concluir, al menos prima facie, que se trata de circunstancias sobrevinientes”.

El sentido de la ponencia de Camargo, quien también fue defensor del pueblo, se conoce justo tres días antes de que los magistrados de la Sala Plena se sienten a discutir el futuro de la primera emergencia económica del presidente Petro que, por el momento, se encuentra suspendida hasta que haya una decisión de fondo.

La sala plena de la Corte Constitucional. El magistrado Ibáñez no podrá participar en la discusión. Foto: Colprensa

Paola Meneses, Natalia Ángel Cabo, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández, Lina María Escobar, Héctor Carvajal y Carlos Camargo definirán la suerte de esta nueva iniciativa del Gobierno que pasa por su examen de constitucionalidad en la Corte.