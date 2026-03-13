Economía

A pagar más impuestos: Gobierno Petro expide 7 nuevos decretos de emergencia económica

Las medidas buscan atender a las regiones afectadas por la ola invernal.

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 6:50 a. m.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la medida este viernes.
El Gobierno Nacional anunció en la mañana de este viernes la expedición de 7 nuevos decretos de emergencia que buscarían atender a las regiones inundadas, tras la fuerte ola invernal.

Noticia en desarrollo...