Vocero gremial de estaciones de servicio se pronuncia sobre posible subida en precio de la gasolina

Una nueva agitación en la opinión pública colombiana provocó el ministro de Minas, Edwin Palma, tras entregar declaraciones que fueron entendidas como la de que vendría una posible subida en el precio de la gasolina, luego de que ya se había entrado en la senda bajista, con dos reducciones en el año (febrero y marzo).

Aunque el Ministerio aclaró que el funcionario había sido enfático en señalar que el camino a seguir era objeto de estudio en conjunto con la cartera de Hacienda, lo que quedó en el ambiente fue la idea de un incremento en el combustible, que, de por sí, ya venía con un precio muy superior al internacional. Estaba 4 mil pesos por arriba y en las dos reducciones aplicadas el gobierno bajó 1.000 pesos, quedando así en los alrededores de los 15.000 pesos.

Estaciones de servicio no fijan el precio

Las reacciones no se hicieron esperar. Y una de las primeras ha sido la de las estaciones de servicio, pues cuando hay un movimiento en el precio, la percepción que se tiene es que son ellas las que cobran más.

David Jiménez, el vocero de Somos Uno, gremio que agrupa a las estaciones de servicio, se refirió a esa posible alza que, de llegar a darse, tendría que ser aplicada en las 6.400 estaciones de servicio en el país que representan.

En primer lugar, recordó que la política de precios es del resorte exclusivo del Gobierno nacional, y que las estaciones en nada participan en tales definiciones.

Jiménez aclaró que la red de servicios solo acata, según lo que establezcan los emisarios del gobierno en ese tema, que son los Ministerio de Minas y de Hacienda. “La red de abastecimiento de combustibles líquidos atendemos los requerimientos, conforme a si se modifica o no el precio al productor, que es el que remunera directamente la actividad de importación y refinación de combustibles líquidos”.

Dicho eso, el vocero gremial recordó que cerca del 40 % de la gasolina motor que se consume en el país es importada. Por lo tanto, los precios internacionales del petróleo impactan el precio interno.

En otras palabras, con la situación que hay en el Oriente Medio, que ha llevado rápidamente el precio del petróleo a niveles por encima de los 100 dólares, no habría manera de que en el país se siga bajando el precio. Ello, aún, si el ministro Palma aún no da por hecho, de manera tajante, que vayan a tomar la ruta de incrementar de nuevo la gasolina.