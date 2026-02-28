El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía, oficializó este sábado la nueva reducción en el precio de la gasolina, de $500, que entrará en vigencia a partir del primero de marzo, lo que acumularía un alivio de $1.000 por galón en menos de 30 días.

La cartera indica que la medida es un resultado de una política que corrigió los desbalances del sistema y permitió recuperar el funcionamiento adecuado. De acuerdo con lo dicho por la cartera, el ajuste se aplicará de manera homogénea en todo el territorio nacional.

Estos son los precios que regirá para marzo. Foto: Adobe Stock

Respecto al precio del diésel, este permanecerá estable, asegurando condiciones equilibradas para el transporte, el sector productivo y la movilidad de los ciudadanos, en un compromiso con el alivio al costo de vida y la economía de los hogares.

“Hoy podemos decir con orgullo que el esfuerzo de este Gobierno se traduce en un alivio concreto para los colombianos: entre febrero y marzo logramos una rebaja acumulada de $1.000 por galón. Cuando se gobierna con responsabilidad, las decisiones tomadas se sienten en la vida diaria de la gente”, comentó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La cartera además presentó algunas de las gráficas de los precios que regirán en cada una de las ciudades. La ciudad más cara en la que se verá el precio es Villavicencio, con $15.591. De otro lado, la ciudad más barata será pasto, en la que el precio queda por galón en $13.247.

Estos son los precios que regirán tras las bajas en la gasolina para marzo. Foto: Captura: Ministerio de Minas

El Ministerio de Minas y Energía seguirá vigilando el comportamiento del mercado internacional, las variables macroeconómicas y la ejecución del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), asegurando que las decisiones en materia de combustibles se adopten de manera sostenible y equilibrada en el tiempo.

Es importante recordar que aunque se dio una reducción del precio de la gasolina, lo cierto es que el actual Gobierno elevó el galón cerca de $7.000 pesos. Pasando de un promedio de $9.000 a un promedio de $16.000.

Ministro de Minas Edwin Palma, anunció la baja. Foto: Ministerio de Minas / Cortesía