Economía

La Selección Colombia juega y la economía se mueve: Fenalco proyecta más ventas en tiendas de barrio, compra de televisores y más

Estas son las cifras que se registraron en eliminatorias y algunas previas al inicio del torneo.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 1:04 p. m.
Así se mueve la economía con los partidos de la selección.
Así se mueve la economía con los partidos de la selección. Foto: Mauricio Alvarado - Colprensa / El País

Falta poco para que inicie el Mundial de Fútbol 2026. La cuenta regresiva cada vez es más corta, pues este torneo, que muchos esperan, inicia el próximo jueves 11 de julio y finaliza casi un mes después, el domingo 19 de julio. Aunque hay mucho revuelo por los partidos, equipos y sedes en las que se disputarán los encuentros, muy pocos saben del efecto real que tendrá este certamen en la economía.

En Colombia, existen grandes proyecciones, teniendo en cuenta que la selección quedó clasificada y que muchos han optado por gastar su dinero en camisetas, televisores, equipos de video, suscripciones a plataformas y todo tipo de gastos relacionados con el evento.

Jugadores de la Selección Colombia y la Copa del Mundial para el Mundial 2026.
Jugadores de la Selección Colombia y la Copa del Mundial para el Mundial 2026. Foto: Foto 1: AFP / Foto 2: Getty Images

De acuerdo con un informe del Banco de Bogotá, denominado Goles y finanzas, se estima que el comercio crece cada vez que hay un partido de la selección. Son cerca de 60.000 millones los que se mueven en cada encuentro deportivo.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, precisó que durante los partidos de eliminatorias el comercio colombiano experimentó un fenómeno en el que restaurantes y bares ven cómo sus ventas suben entre un 30 % a un 50 %, y tiendas de televisores venden un 22 % más.

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Este último dato empata con el determinado por el Dane, en su encuesta mensual de comercio (EMC), en la que se indica un aumento de ventas en equipos de aparatos de sonido y video, como televisores. La variación para el mes de marzo en esta categoría fue de un 36,6 %.

Selección Colombia
Así se mueve la economía con los partidos del mundial. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Las tiendas de barrio también tienen efectos notables con los partidos, pues estas experimentan incrementos del 30 % en ventas de snacks y bebidas durante los partidos.

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Las ventas en categorías como cervezas, snacks y las salsas suben un 45 %.

Otra de las categorías que repunta es la de artículos deportivos, que creció un 20 % en época de eliminatorias y que subirá durante el inicio y la previa del mundial.

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)
Este evento mueve y potencia la economía de Colombia y más países. Foto: Anadolu via AFP