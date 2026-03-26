La Selección Colombia juega y la economía se mueve: Fenalco proyecta más ventas en tiendas de barrio, compra de televisores y más

Falta poco para que inicie el Mundial de Fútbol 2026. La cuenta regresiva cada vez es más corta, pues este torneo, que muchos esperan, inicia el próximo jueves 11 de julio y finaliza casi un mes después, el domingo 19 de julio. Aunque hay mucho revuelo por los partidos, equipos y sedes en las que se disputarán los encuentros, muy pocos saben del efecto real que tendrá este certamen en la economía.
En Colombia, existen grandes proyecciones, teniendo en cuenta que la selección quedó clasificada y que muchos han optado por gastar su dinero en camisetas, televisores, equipos de video, suscripciones a plataformas y todo tipo de gastos relacionados con el evento.
De acuerdo con un informe del Banco de Bogotá, denominado Goles y finanzas, se estima que el comercio crece cada vez que hay un partido de la selección. Son cerca de 60.000 millones los que se mueven en cada encuentro deportivo.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, precisó que durante los partidos de eliminatorias el comercio colombiano experimentó un fenómeno en el que restaurantes y bares ven cómo sus ventas suben entre un 30 % a un 50 %, y tiendas de televisores venden un 22 % más.
Este último dato empata con el determinado por el Dane, en su encuesta mensual de comercio (EMC), en la que se indica un aumento de ventas en equipos de aparatos de sonido y video, como televisores. La variación para el mes de marzo en esta categoría fue de un 36,6 %.
Las tiendas de barrio también tienen efectos notables con los partidos, pues estas experimentan incrementos del 30 % en ventas de snacks y bebidas durante los partidos.
Las ventas en categorías como cervezas, snacks y las salsas suben un 45 %.
Otra de las categorías que repunta es la de artículos deportivos, que creció un 20 % en época de eliminatorias y que subirá durante el inicio y la previa del mundial.