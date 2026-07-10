¿Por qué el dólar ha bajado tanto las últimas semanas? Este es el análisis de la fluctuación de la divisa en Colombia

El dólar en Colombia ha registrado una marcada tendencia a la baja durante las últimas semanas, al punto de romper la barrera de los $3.300, un nivel que no alcanzaba desde hace seis años. El comportamiento de la divisa ha despertado el interés de analistas e inversionistas por las razones detrás de este movimiento.

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De acuerdo con Bloomberg, uno de los principales factores que explica esta caída es la confianza que han generado en los mercados los anuncios económicos del gobierno electo, especialmente en materia de disciplina fiscal y eficiencia del gasto público.

La moneda se ha visto impactada por factores externos. Foto: SEMANA

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó al medio citado que los inversionistas han reaccionado positivamente a las propuestas conocidas hasta ahora.

“El gobierno electo está diciendo sus planes desde ahora. El mensaje del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, de hacer una eficiencia de gasto tan agresiva, ha generado mucho apetito por Colombia”, afirmó Campos.

El analista señaló que el mercado interpreta estas propuestas como una señal de disciplina fiscal, lo que ha fortalecido la confianza en la economía colombiana y, en consecuencia, ha impulsado la valorización del peso frente al dólar.

Campos agregó que este cambio no solo representa una diferencia frente a la administración del expresidente Gustavo Petro, sino que también supone un giro frente a la política económica que ha predominado en el país durante años.

Mercados internacionales siguen expectantes frente al movimiento de la divisa. Foto: Colprensa

“Esta eficiencia no solo es nueva frente a la administración de Gustavo Petro, sino en la historia de Colombia. Lo que, sumado al vuelco total en la política petrolera que llega con Abelardo de la Espriella, ha hecho que la divisa baje”, explicó.

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En ese sentido, el experto considera que la caída del dólar refleja la expectativa de los mercados frente a un eventual cambio en el manejo fiscal y económico del país.

“Los anuncios del gobierno electo han sido supremamente ortodoxos y eso da expectativa de que se pueda revertir el problema fiscal que estamos viviendo”, añadió Campos.