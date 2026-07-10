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Así se está moviendo el dólar en casas de cambio: precio para este 10 de julio

La moneda americana se ha cotizado a la baja en los últimos meses. La fluctuación tiene un buen impacto en este mercado.

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Redacción Semana
10 de julio de 2026 a las 7:16 a. m.
La evolución del dólar frente al peso colombiano continúa siendo un dato clave para empresas, inversionistas y consumidores.
La evolución del dólar frente al peso colombiano continúa siendo un dato clave para empresas, inversionistas y consumidores. Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las divisas consideradas pilar de la economía global, dado que actúa como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, especialmente en materias primas como el petróleo. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación local, el costo de las importaciones y el pago de deudas externas.

El incremento será de entre el 10 % y el 15 %, y será en restaurantes, panaderías, cafeterías, y plazoletas de comidas.
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Es importante tener en cuenta que la mayor parte de las reservas internacionales de los países se mantienen en dólares debido a su estabilidad y liquidez, lo que genera confianza en los mercados financieros globales. Gracias a ello muchos optan por invertir en esta moneda.

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El precio del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores que influye en la economía colombiana y en el bolsillo de los ciudadanos. Foto: Getty Images

Las casas de cambio son establecimientos fundamentales para este proceso, dado que permiten adquirir divisas, ya sea para ahorrar, invertir o viajar. Aquí le contamos cómo se está moviendo el precio en este mercado que es totalmente independiente al mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, denominado ‘spot’.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 10 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes, 10 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,401.43 y de venta de $3,518.71.

Aparte de los vigilantes, hay varios gremios que también tienen excepción a la norma.
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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,4803,53959
Cali3,3503,600250
Cartagena3,3003,550250
Cúcuta3,4603,51050
Medellín3,3793,495116
Pereira3,4003,500100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

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La cotización del dólar marca el ritmo de diversos sectores económicos, desde las importaciones hasta el turismo y las inversiones. Foto: Getty Images/iStockphoto
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 9 de julio de 20263401.433518.713339.65
miércoles 8 de julio de 20263407.143525.243335.5
martes 7 de julio de 20263399.523521.93350.68
lunes 6 de julio de 20263397.223511.113334.93
domingo 5 de julio de 20263388.893516.673334.93
sábado 4 de julio de 20263387.063512.353334.93
viernes 3 de julio de 20263394.713527.653357.82

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,4703,52050
Cambios Kapital3,4503,47323
Cambios Vancouver3,6203,63010
Punto Dollar3,4003,570170
Smart Exchange3,4603,50040

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Cada movimiento del dólar genera expectativas en los mercados y puede impactar el costo de bienes y servicios. Foto: Adobe Stock

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.