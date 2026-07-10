Así se está moviendo el dólar en casas de cambio: precio para este 10 de julio

El dólar es una de las divisas consideradas pilar de la economía global, dado que actúa como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, especialmente en materias primas como el petróleo. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación local, el costo de las importaciones y el pago de deudas externas.
Es importante tener en cuenta que la mayor parte de las reservas internacionales de los países se mantienen en dólares debido a su estabilidad y liquidez, lo que genera confianza en los mercados financieros globales. Gracias a ello muchos optan por invertir en esta moneda.
Las casas de cambio son establecimientos fundamentales para este proceso, dado que permiten adquirir divisas, ya sea para ahorrar, invertir o viajar. Aquí le contamos cómo se está moviendo el precio en este mercado que es totalmente independiente al mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, denominado ‘spot’.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 10 de julio
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes, 10 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,401.43 y de venta de $3,518.71.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,480
|3,539
|59
|Cali
|3,350
|3,600
|250
|Cartagena
|3,300
|3,550
|250
|Cúcuta
|3,460
|3,510
|50
|Medellín
|3,379
|3,495
|116
|Pereira
|3,400
|3,500
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 9 de julio de 2026
|3401.43
|3518.71
|3339.65
|miércoles 8 de julio de 2026
|3407.14
|3525.24
|3335.5
|martes 7 de julio de 2026
|3399.52
|3521.9
|3350.68
|lunes 6 de julio de 2026
|3397.22
|3511.11
|3334.93
|domingo 5 de julio de 2026
|3388.89
|3516.67
|3334.93
|sábado 4 de julio de 2026
|3387.06
|3512.35
|3334.93
|viernes 3 de julio de 2026
|3394.71
|3527.65
|3357.82
Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,470
|3,520
|50
|Cambios Kapital
|3,450
|3,473
|23
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,630
|10
|Punto Dollar
|3,400
|3,570
|170
|Smart Exchange
|3,460
|3,500
|40
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.