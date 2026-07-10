Dólar se desploma y abre en el rango de los $3.200 este 10 de julio: la cifra no se veía desde la pandemia

El dólar inició la cotización de este 10 de julio a un precio de $3.282, lo que significó una baja de $23 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.305.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.285. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.270. El precio promedio es de $3.278.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 1,25 millones, registrando además un volumen promedio de 250,00 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,01 %, llegando a las 100,697 unidades.

La cotización del dólar frente al peso colombiano mantiene la atención de analistas, empresarios y consumidores por su impacto en los precios. Foto: Getty Images

Inflación estable en junio en China por baja en precios de energía

Los precios al consumidor en China se estabilizaron en junio ante la baja en los precios de la energía y los productos básicos, según cifras oficiales divulgadas el jueves.

El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, subió 1 % interanual en junio, por debajo del 1,2 % de mayo, indicó la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

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El IPC del mes pasado también se mantuvo por debajo de la meta gubernamental del 2 % para el año.

La aceleración inflacionaria en China a causa de la guerra en Irán “continuó su reversión en junio con precios más bajos del petróleo y de muchas materias primas”, comentó Julian Evans-Pritchard, jefe de economía china para Capital Economics.

Inflación estable en junio en China por baja en precios de energía. Foto: Lauren - stock.adobe.com

Advirtió que “la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán podría renovar, a corto plazo, la presión inflacionaria”, escribió Evans-Pritchard en una nota.