Divisas

Dólar se desploma y abre en el rango de los $3.200 este 10 de julio: la cifra no se veía desde la pandemia

La tasa de cambio del dólar sigue marcando el rumbo de sectores como el comercio, el turismo, las importaciones, y las inversiones.

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Redacción Semana
10 de julio de 2026 a las 8:37 a. m.
El comportamiento del dólar es seguido de cerca por los mercados debido a su influencia sobre la inflación, el comercio exterior y las decisiones de inversión.
El comportamiento del dólar es seguido de cerca por los mercados debido a su influencia sobre la inflación, el comercio exterior y las decisiones de inversión. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 10 de julio a un precio de $3.282, lo que significó una baja de $23 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.305.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.285. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.270. El precio promedio es de $3.278.

dato de PIB
Así se está moviendo el dólar en casas de cambio: precio para este 10 de julio

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 1,25 millones, registrando además un volumen promedio de 250,00 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,01 %, llegando a las 100,697 unidades.

Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.
La cotización del dólar frente al peso colombiano mantiene la atención de analistas, empresarios y consumidores por su impacto en los precios. Foto: Getty Images

Inflación estable en junio en China por baja en precios de energía

Los precios al consumidor en China se estabilizaron en junio ante la baja en los precios de la energía y los productos básicos, según cifras oficiales divulgadas el jueves.

El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, subió 1 % interanual en junio, por debajo del 1,2 % de mayo, indicó la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El incremento será de entre el 10 % y el 15 %, y será en restaurantes, panaderías, cafeterías, y plazoletas de comidas.
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El IPC del mes pasado también se mantuvo por debajo de la meta gubernamental del 2 % para el año.

La aceleración inflacionaria en China a causa de la guerra en Irán “continuó su reversión en junio con precios más bajos del petróleo y de muchas materias primas”, comentó Julian Evans-Pritchard, jefe de economía china para Capital Economics.

INFLACIÓN
Inflación estable en junio en China por baja en precios de energía. Foto: Lauren - stock.adobe.com

Advirtió que “la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán podría renovar, a corto plazo, la presión inflacionaria”, escribió Evans-Pritchard en una nota.